Stellantis: i futuri modelli a Cassino avranno la piattaforma BEV STLA

Stellantis ha annunciato che lo stabilimento di Cassino dove oggi sono prodotte le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale riceverà la piattaforma BEV STLA Large. Si tratta della piattaforma su cui si basano i modelli svelati prossimamente.

A CASSINO I FUTURI MODELLI STELLANTIS CON LA PIATTAFORMA STLA

“Lo stabilimento di Cassino vanta una lunga tradizione di innovazione e tecnologia” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “I veicoli basati sulla piattaforma STLA Large che stiamo progettando rivoluzioneranno l’esperienza di guida grazie a funzionalità e caratteristiche all’avanguardia e per questo, confidiamo nella grande competenza dei nostri dipendenti e nel team manageriale di Stellantis per riuscire a raggiungere i nostri audaci obiettivi legati al costo e alla qualità. Il supporto dei dipendenti di Cassino e la lungimiranza delle autorità locali e nazionali sono per noi un grande stimolo per sviluppare veicoli in grado di conquistare i clienti con una mobilità pulita, sicura e accessibile”.

LA PIATTAFORMA STELLANTIS STLA LARGE

La piattaforma Stellantis STLA Large è una delle quattro piattaforme BEV flessibili su cui si fonda il piano di elettrificazione del gruppo. Sarà la base per svariati modelli di prossima produzione dei marchi Stellantis, è progettata per offrire un’autonomia fino a 800 chilometri in elettrico in abbinamento con i moduli di propulsione elettrica (EDM) e i pacchi batteria modulari di Stellantis. “Progettisti e ingegneri sono in grado di adeguare le dimensioni della piattaforma e la configurazione del propulsore per rispondere a specifiche esigenze di progetto”.

STELLANTIS CASSINO: 1200 ROBOT E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA

Lo stabilimento Stellantis di Cassino è il secondo, dopo il Windsor Assembly Plant in Canada in cui Stellantis ha annunciato l’utilizzo della piattaforma STLA Large. Fu inaugurato nel 1972. Oggi è un impianto ad alta automazione che utilizza oltre 1200 robot per le operazioni di stampaggio, lastratura, verniciatura e produzione di parti in plastica. Il costruttore dichiara nel comunicato stampa che l’impianto punta molto sul risparmio energetico e sulla conservazione delle risorse. Dal 2017 il consumo di acqua è stato dimezzato, mentre pannelli fotovoltaici situati nei parcheggi interni consentono di produrre energia solare.