Nissan: annuncia l’addio alle auto ICE. Ecco il piano EV 2030

Con una visione audace per il futuro, Nissan si impegna ad elettrificare completamente la sua gamma in Europa entro il 2030. A partire da oggi, ogni nuova uscita Nissan nel vecchio continente sancirà un impegno verso la sostenibilità, essendo completamente elettrica. Questa mossa anticipata anche da altri Costruttori coincide anche con due importanti anniversari per l’azienda: i 20 anni del Nissan Design Europe (NDE) e i 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (NTCE). Queste celebrazioni sono amplificate dal lancio del Nissan Concept 20-23, che rappresenta una chiara dichiarazione delle ambizioni elettriche dell’azienda.

L’ADDIO ALLE NUOVE AUTO ICE È UFFICIALE: IL FUTURO DI NISSAN

Gli anniversari di NDE e NTCE non sono solo occasioni per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro. Nissan ha investito pesantemente in entrambe le sedi, con oltre 40 milioni di euro stanziati per la modernizzazione e l’espansione. Al NDE, ci si aspetta un rinnovamento delle strutture, l’arrivo di nuovi strumenti e risorse di progettazione, oltre all’aggiunta di nuovo personale. Mentre al NTCE, oltre 26 milioni di euro saranno dedicati esclusivamente a progetti di elettrificazione, sottolineando ulteriormente l’impegno di Nissan nella corsa verso un futuro elettrico. I piani di aggiornamento prevedono:

per l’ NDE , aggiornamento delle strutture, nuovi strumenti e nuove risorse di progettazione, personale aggiuntivo.

, aggiornamento delle strutture, nuovi strumenti e nuove risorse di progettazione, personale aggiuntivo. per l’NTCE: nuove tecnologie e strutture, con oltre 26 milioni di euro investiti solo in progetti di elettrificazione.

AMBITION 2030: LA VISIONE GLOBALE ELETTRIFICATA DI NISSAN

Attraverso il suo piano “Ambition 2030”, Nissan ha delineato chiaramente la sua strategia per i prossimi anni. A livello globale, entro il 2030, l’azienda ha in programma di lanciare 27 nuovi modelli elettrificati, con ben 19 di questi che saranno completamente elettrici. L’Europa avrà un ruolo centrale in questa evoluzione, con l’annuncio di due nuovi modelli elettrici. Questi includono una berlina compatta destinata a sostituire la Micra e un altro modello che vedrà la luce nello stabilimento di Sunderland, come parte del progetto EV36Zero da 1 miliardo di sterline.

BATTERIE ALLO STATO SOLIDO NISSAN DAL 2028

Forse una delle innovazioni più rivoluzionarie previste da Nissan è lo sviluppo di batterie allo stato solido (ASSB). Queste batterie promettono di essere non solo più economiche del 65%, ma anche di ricaricare in un tempo che è solo un terzo di quello delle batterie attuali. Con un debutto previsto nel 2028, le ASSB secondo Nissan renderanno i veicoli elettrici più convenienti, poiché avranno un costo di 75 $ al kWh, per poi scendere a 65 $ pareggiando la disparità di costi tra ICE ed EV. Confidiamo che lo sviluppo delle batterie, con l’adozione del Passaporto Digitale delle Batterie, affronterà in modo più concreto anche gli aspetti del riciclo e la sicurezza delle chimiche delle batterie agli ioni di litio in caso di Thermal Runaway.