Mirafiori: parte la produzione del cambio elettrificato eDCT

Stellantis ha ufficialmente avviato la produzione dei cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT) presso lo storico complesso industriale di Mirafiori, a Torino. Questo passo rientra in un più ampio processo di investimenti, del valore di 240 milioni di euro, mirati alla trasformazione del polo produttivo torinese e dell’industria automobilistica italiana nel suo complesso, con l’obiettivo di creare il Mirafiori Automotive Park 2030.

IL MIRAFIORI AUTOMOTIVE PARK 2030

L’annuncio è stato accompagnato da una nuova iniziativa di investimento da parte di Stellantis, che ha destinato ulteriori 100 milioni di euro per potenziare l’iconica Fiat 500e. Proprio in questo periodo infatti si sono succedute voci di una temibile uscita dalla scena industriale italiana, ufficialmente smentite dal CEO Carlos Tavares. Mirafiori Automotive Park 2030 rappresenta la strategia di Stellantis di evoluzione nel settore della mobilità sostenibile, consolidando così il ruolo del sito come uno dei tre principali hub globali dell’azienda.

PRODUZIONE CAMBIO DOPPIA FRIZIONE EDCT STELLANTIS A MIRAFIORI

Oltre all’attuale produzione di cambi manuali C514 per la Fiat Panda realizzata a Pomigliano, la joint venture eTransmissions Assembly ha lanciato oggi, in meno di due anni, la produzione del cambio eDCT per i sistemi di propulsione ibridi di Stellantis. Mirafiori produrrà fino a 600.000 eDCT all’anno, in parallelo alla produzione di Metz, in Francia.

“L’eDCT prodotto a Mirafiori rappresenta una tecnologia di ibridazione all’avanguardia ma al tempo stesso conveniente, che integra un motore elettrico da 21 kW in una trasmissione a doppia frizione”, spiega Stellantis. Il motore fornisce propulsione elettrica in scenari in cui occorre minor coppia motrice, come la guida in città o quella a velocità costante, permettendo al motore a combustione interna di rimanere spento per il 50% del tempo nel ciclo urbano. Quando è richiesta una coppia maggiore, si attiva il motore a combustione interna.

MIRAFIORI E’ PIÙ DI UN POLO PRODUTTIVO PER STELLANTIS

L’azienda chiarisce che Mirafiori non è solo un centro di produzione, ma anche un pilastro del programma di trasformazione grEEn-campus di Stellantis, progettato per ridurre le emissioni di CO2 di 36.000 tonnellate equivalenti. Questo campus è infatti anche un luogo di condivisione di idee volte a promuovere creatività ed efficienza, e a attrarre e trattenere talenti. “La trasformazione di Mirafiori è cruciale nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di Stellantis di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2038, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030”.