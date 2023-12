Mercedes GLC SUV e Coupé: il lusso si fonde con l’innovazione

La Mercedes GLC è diventata il simbolo del successo della Casa tedesca, in testa alle vendite fin dal lancio sul mercato italiano: nei prossimi paragrafi vi spiegheremo perché è tra i modelli più richiesti. Vi sveleremo anche perché rivolgersi a una concessionaria ufficiale come Trivellato, con una storia di oltre 100 anni, contribuisce a vivere un’esperienza di acquisto al top, di quelle che lasciano un ottimo ricordo e che sono anche alla base di un rapporto con il cliente, che si rafforza anche dopo la vendita.

MERCEDES GLC E GLC COUPÉ: I DUE SUV DI SUCCESSO

Mercedes GLC è il SUV di medie dimensioni della casa tedesca che fin dal suo primo lancio si è stabilmente posizionato come un’opzione di grande successo per gli appassionati di veicoli premium. Caratterizzato da un design elegante e linee dinamiche, Merceds GLC unisce lusso, comfort e prestazioni in un unico pacchetto. Coniugando eleganza, lusso e sportività nel perfetto stile Mercedes-Benz, è nata successivamente la Mercedes GLC Coupé, la crossover che conserva il piacere di guida puro nel suo DNA.

MERCEDES GLC: CARATTERISTICHE, MOTORI E PREZZI

Il Mercedes GLC presenta un design raffinato che fonde elementi sportivi con dettagli di lusso. La griglia del radiatore con lamelle cromate, il logo Mercedes al centro e i fari anteriori full-LED conferiscono al veicolo una presenza imponente sulla strada. La silhouette aerodinamica contribuisce non solo all’estetica, ma anche all’efficienza aerodinamica e alle prestazioni al top del segmento.

Gli interni del GLC sono un esempio di artigianato di alta qualità, con materiali pregiati e finiture impeccabili. L’abitacolo è progettato per offrire comfort e praticità, con tecnologie all’avanguardia e sistemi di infotainment intuitivi. Il prezzo della Mercedes GLC varia in funzione di motori e allestimenti.

Mercedes GLC Ibrida Diesel con cambio automatico 9G-TRONIC può essere tua a partire da € 66.213,00 nella versione GLC 220 d 4MATIC o a partire da € 64.688,00 nella versione GLC 200 4MATIC ibrido a benzina.

MERCEDES GLC COUPÉ 2023: UNA SINFONIA DI ELEGANZA E DINAMISMO

Il 2023, come già detto, è stato l’anno dei restyling anche per Mercedes GLC Coupé, un’interpretazione della versione SUV ma in veste più sportiva. Il modello coupé sfoggia linee del tetto più inclinate, conferendo un carattere decisamente sportivo e dinamico. Questa impostazione non compromette la funzionalità tipica degli Sport Utility Vehicle, poiché il GLC Coupé mantiene lo spazio interno generoso e la versatilità del fratello “maggiore”.

Tra le novità del modello coupé al lancio, si confermano i contenuti premium, molteplici opzioni per i motori, sistemi di assistenza alla guida e le tecnologie Mercedes-Benz, e le motorizzazioni super sportive di GLC Coupé AMG. Il prezzo di GLC Coupé parte da poco più di € 71.000 per la versione base ibrido-benzina.

TRIVELLATO: LA SCELTA SICURA PER L’USATO MERCEDES BENZ CERTIFIED

Il legame che si instaura tra concessionario e cliente è anche il motivo alla base di un rapporto di fiducia duraturo, come ha rivelato l’indagine JD Power sull’opinione dei clienti sui concessionari negli USA. È esattamente questo il motivo che ha reso il gruppo Trivellato – con 100 anni di esperienza nel settore – Top Dealers Ufficiale Mercedes e unico AMG Performance Center nel Veneto. Trivellato offre un’ampia gamma di vetture Mercedes, tra cui anche molte occasioni nuove e usate certificate garantite, permettendo ai clienti di trovare la configurazione ideale per le proprie esigenze. Tutte le vetture Trivellato, infatti, sono visibili in tempo reale sul sito trivellato.it, offrendo trasparenza e accessibilità totale alla gamma di modelli disponibili.

Un vantaggio distintivo offerto da Trivellato è anche il programma Mercedes-Benz Certified per le vetture usate. Una Mercedes GLC usata, come gli altri modelli disponibili, è sottoposta a 150 controlli secondo gli standard Mercedes prima della vendita. Inoltre, per tutte le auto usate Mercedes certificate è redatta una dettagliata lista di eventuali segni d’usura, sempre visibili dalla galleria foto, e del vissuto del veicolo. Questo impegno è il pilastro portante della trasparenza che assicura ai clienti di fare acquisti sicuri, garantendo la massima qualità e affidabilità.