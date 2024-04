Mercedes Classe G elettrica: focus sulle novità della variante EQ

Dal 1979 irrompe sulle strade con forza ciclopica, carisma e versatilità. Sono passati quarantacinque anni dal lancio della prima versione di Mercedes-Benz Classe G, un fuoristrada che si è imposto nel panorama automobilistico con delle caratteristiche invidiabili, affinate sempre più nel tempo, fino a issarsi a titanica icona del mondo 4×4. Oggi, il grande libro della G Wagen si arricchisce di un nuovo capitolo completamente elettrico grazie alla Mercedes-Benz Classe G 580 EQ. Si tratta dell’inedita versione 100% alla spina, essenziale per abbracciare la mobilità del domani, senza stravolgere la propria unica e inimitabile essenza.

MERCEDES-BENZ CLASSE G EQ: LOOK FEDELE ALLA TRADIZIONE

Qualcuno avrebbe potuto azzardare un deciso cambio di look per la Mercedes-Benz Classe G in versione elettrica, alla luce della sua spigolosità – poco aerodinamica – figlia di linee tracciate con cura durante gli anni ’70 del secolo scorso. E invece no. La nuovissima Classe G elettrica resta fedele al suo carattere scorbutico, conservando tutti gli elementi estetici che l’hanno resa celebre in ogni parte del globo. Ciò che cambia è:

la griglia del radiatore a pannelli neri;

il cofano leggermente rialzato ;

; le barriere d’aria collocate nei passaruota posteriori e nella scatola di design sul retro.

Interessante, invece, la soluzione che vede sia il nuovo rivestimento del montante A che il labbro dello spoiler sul tetto contribuire a ottimizzare l’aerodinamica. L’abitacolo è un tripudio di ricercatezza, lusso e modernità. Infatti, nella cellula abitativa si trovano (di serie):

il sistema di infotainment MBUX;

il volante multifunzione in pelle nappa;

l’illuminazione ambientale.

Mentre fra gli optional spiccano:

il KEYLESS-GO ;

; i portabicchieri a temperatura controllata;

il sistema audio surround Burmester 3D ;

; il “cofano trasparente”.

Tutto nuovo anche l’Offroad Cockpit, disponibile come optional, per migliorare l’esperienza sulle strade non battute con ulteriori funzioni digitali. Al momento del lancio è disponibile l’Edition One, un modello in edizione limitata con una gamma ampliata di caratteristiche di serie ed elementi di design esclusivi.

MODIFICHE AL TELAIO PER LA NUOVA MERCEDES-BENZ CLASSE G EQ

In modo analogo alle Mercedes-Benz Classe G a propulsione tradizionale, la carrozzeria viene costruita su un telaio portante. Le differenze, operate dal team di sviluppo, riguardano le varie modifiche di rinforzamento di tutta la struttura, propedeutiche a integrare l’unità elettrica. Non cambia, invece, lo schema della ciclistica che conserva la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio integrata nel telaio portante garantisce un baricentro basso. Con la sua capacità utile di 116 kWh, offre energia sufficiente per un’autonomia fino a 473 chilometri secondo il WLTP.

MERCEDES-BENZ CLASSE G EQ: PER VIAGGIARE IN OFFROAD

La nuova Mercedes-Benz Classe G EQ è dotata di quattro motori elettrici controllati in modo singolo e collocati vicino alle ruote, che sviluppano una potenza massima totale di 432 kW. Questi propulsori insieme alle ridotte, selezionabili per il fuoristrada Low Range, consentono un comportamento di guida sensazionale, specialmente nel suo habitat preferito: l’offroad. A supporto ci sono tante funzioni concepite per esaltarsi nella guida in fuoristrada:

G-TURN , in grado di girare il veicolo quasi sul posto, su superfici non asfaltate o non asfaltate;

, in grado di girare il veicolo quasi sul posto, su superfici non asfaltate o non asfaltate; G-STEERING , permette di ridurre notevolmente il raggio di sterzata durante la guida in fuoristrada;

, permette di ridurre notevolmente il raggio di sterzata durante la guida in fuoristrada; G-Roar , per riprodurre il suono del motore convenzionale, ma anche un’altra serie di rumori d’ambiente, come “aura” o “evento”;

, per riprodurre il suono del motore convenzionale, ma anche un’altra serie di rumori d’ambiente, come “aura” o “evento”; Funzione di avanzamento intelligente a tre velocità per i fuoristrada è come un cruise control per i fuoristrada: mantiene la propulsione ottimale mentre il guidatore si concentra sulla valutazione del terreno.

Come le varianti già collaudate, la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ può superare pendenze fino al 100% su superfici adatte; il veicolo rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi. Grazie a una profondità massima di guado di 850 millimetri, la Classe G elettrica supera di 150 millimetri le sue controparti a motore tradizionale. La trasmissione off-road Low Range aumenta la propulsione tramite uno speciale rapporto ridotto. Infine, questa nuova variante genera virtualmente la funzione dei bloccaggi del differenziale convenzionali utilizzando un torque vectoring intelligente.