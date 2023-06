Mercedes Classe E Station Wagon: le caratteristiche in anteprima

Mercedes Benz ha presentato ufficialmente la nuova generazione della Classe E Station Wagon, definendola “più intelligente, sportiva e personalizzabile che mai”. La serie denominata W214 è’ disponibile con motori benzina e diesel con sistema Mild Hybrid. Ecco tutte le informazioni in anteprima e i dettagli della nuova Mercedes Classe E Station Wagon.

MOTORI MERCEDES CLASSE E STATION WAGON W214

La Classe E Station Wagon W214 farà da ponte verso la gamma EQ completamente elettrica, ma per ora la gamma di motori ICE costituisce l’offerta principale per la familiare premium di Stoccarda. I motori della nuova Classe E Station Wagon diesel e benzina sono a quattro e sei cilindri della famiglia Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines). Sono sovralimentati con turbocompressore e dotati di alternatore-starter integrato (ISG). Si tratta quindi di veicoli a trazione mild hybrid con una nuova batteria al litio, potenza del motore elettrico aumentata da 15 a 17 kW e coppia di 205 Nm. Fin dal momento del lancio è disponibile anche una Classe E Station Wagon ibrida plug-in con autonomia esclusivamente elettrica di oltre 100 chilometri (misurata nel ciclo WLTP).

DIMENSIONI NUOVA MERCEDES CLASSE E STATION WAGON

La nuova Mercedes Benz Classe E Station Wagon è più larga di 28 millimetri rispetto alla generazione precedente. E’ cresciuta quindi in abitabilità per i passeggeri posteriori. Lo spazio ai gomiti nel vano posteriore arriva a 1.519 millimetri, +25 millimetri. Il passo è aumentato di +22 millimetri arrivando a sfiorare i 3 metri (2.961 millimetri). Cresce quindi lo spazio anche a livello delle ginocchia dei passeggeri posteriori (84 millimetri; +9 millimetri) e delle gambe (934 millimetri; +15 millimetri). Il bagagliaio può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri. Nel modello ibrido plug-in, invece la capacità di carico è da 460 a 1.675 litri. La station-wagon dispone di serie del portellone posteriore Easy-Pack, che si apre e si chiude con il tasto sulla chiave di accensione, con l’interruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso.

FARI LED HIGH PERFORMANCE DI SERIE SU CLASSE E STATION WAGON

La mascherina del radiatore e i fari con l’inserto decorativo in nero lucido ricordano visivamente i modelli Mercedes-EQ. In alternativa tutte le versioni (Avantgarde, Exclusive e AMG Line) è disponibile a richiesta una cornice cromata della mascherina del radiatore retroilluminata da fibre ottiche. Inoltre la nuova Classe E Station-wagon è dotata di serie dei fari a LED High Performance, mentre a richiesta, il sistema Mercedes Digital Light è disponibile senza e con funzione di proiezione.