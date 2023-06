Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+: prezzi e dotazioni in Italia

Mercedes Benz ha annunciato che è possibile ordinare il nuovo SUV Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ anche presso le concessionarie. Il SUV elettrico ad alte prestazioni si distingue dal gemello standard, oltre che dal pacchetto AMG, anche da un’elevata possibilità di personalizzare l’auto. Ecco prezzi, equipaggiamento e optional del nuovo Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+.

MERCEDES AMG EQE 53 4MATIC+: CARATTERISTICHE E PREZZO

Le caratteristiche e il prezzo del nuovo Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ non nascondo l’esclusività riservata a pochi clienti facoltosi, ma per chi non si accontenta può dare libero sfogo alla personalizzazione. Partiamo dalle caratteristiche tecniche EQE 53 4MATIC+ AMG:

autonomia WLTP, 407-455 km;

WLTP, 407-455 km; consumo di energia combinato WLTP, 25,6-23,0 kWh/100 km

di energia combinato WLTP, 25,6-23,0 kWh/100 km due potenti motori elettrici e la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+.

L’equipaggiamento di serie include le sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con ammortizzamento adattivo regolabile e cerchi da 21 pollici, la stabilizzazione elettromeccanica attiva del rollio AMG Active Ride Control, il sistema di illuminazione Digital Light, l’impianto audio AMG Sound Experience e il volante AMG Performance. Il prezzo di listino è 137.656,00 €, IVA e messa su strada incluse.

MERCEDES AMG EQE 53 4MATIC+: PACCHETTO PREMIUM PLUS

Il pacchetto PREMIUM PLUS AMG Line, prezzo 5.523,00 €, include URBAN GUARD Plus.Protezione vettura, Pacchetto KEYLESS-GO,,Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus, Predisposizione per il car sharing, Pacchetto display, AMG Track Pace, Pacchetto integrazione per smartphone, Servizi con Accesso Remoto Premium, Tetto Panorama, Scomparto portaoggetti sotto la consolle centrale, Giubbetto ad alta visibilità per guidatore, Illuminazione di atmosfera attiva, Interfacce USB supplementari, Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili anteriore, Sound System Surround di Burmester, Realtà aumentata per la navigazione MBUX, Vetri atermici sfumati scuri per finestrini laterali posteriori e lunotto, Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica CA) fino a 22 kW, Impianto lavavetri termico, Cavo di ricarica per presa domestica 5 mt, TIREFIT.

MERCEDES AMG EQE 53 4MATIC+: PACCHETTO NIGHT

Il pacchetto Night AMG, prezzo 1.159,00 €, include Alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucido, verniciati nel colore della carrozzeria in abbinamento alla verniciatura in nero standard, Listelli decorativi dei finestrini e della linea di cintura in nero, Vetri atermici sfumati scuri (840) a partire dal montante centrale, a richiesta deselezionabili (U50), Sottoporta specifici AMG con modanature decorative delle porte cromate nere, Elementi decorativi cromati neri per A-Wing e splitter anteriori, Elemento decorativo specifico AMG cromato nero sulla grembialatura posteriore con tre lamelle a sinistra e a destra.

MERCEDES AMG EQE 53 4MATIC+: PACCHETTO NIGHT AMG II

Il pacchetto Night AMG II, prezzo 671,00 €, include Mascherina del radiatore in nero cromato, Scritte in nero cromato sui parafanghi anteriori, accanto ai retrovisori esterni e sulla coda, Stella Mercedes sulla coda in nero cromato.