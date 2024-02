Mercato auto Europa: EV e Diesel tornano a vendere uguale

Il mercato auto in Europa ha iniziato il nuovo anno con un rialzo significativo, oltre +11% le immatricolazioni, come riportato dai dati diffusi oggi dall’Associazione europea dei Costruttori di Automobili. L’analisi dei dati offre diversi spunti di riflessione, ad esempio che l’effetto trainante è dovuto per lo più ai risultati delle vendite in Germania. Un dato chiave a cui fanno riferimento le iniziative europee volte a spingere la transizione elettrificata della mobilità, vede tuttavia la quota di auto elettriche vendute allo stesso livello delle auto diesel, dopo diversi mesi di vantaggio delle EV.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE VENDUTE IN EUROPA, +11% A GENNAIO 2024

Le immatricolazioni di auto nuove nell’Unione Europea allargata all’EFTA e al Regno Unito a gennaio 2024 hanno raggiunto un totale di 1.015.381 unità, segnando un aumento dell’11,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+12,1% solo in UE). I dati di mercato pubblicati dall’ACEA, attribuiscono questo incremento principalmente alla forte crescita del mercato in Germania, (+19,1%). C’è da dire comunque che tutti i principali mercati di riferimento dell’UE hanno registrato numeri positivi: Italia (+10,6%), Francia (+9,2%), Regno Unito (+8,2%) e Spagna (+7,3%).

AUTO ELETTRICHE E DIESEL VENDUTE IN EUROPA A GENNAIO ’24, 1=1

Uno dei temi di confronto sarà sicuramente quello delle auto elettriche tornate agli stessi livelli di vendite delle auto diesel. A gennaio 2024, infatti, le vetture elettriche pure (BEV) e le vetture diesel hanno registrato la stessa quota di mercato, pari all’11,9%. Da un lato le immatricolazioni di auto diesel continuano a perdere quota in tutti i major market (tranne in Germania, dove crescono del 4%), mentre le elettriche rallentano il trend, che resta in media comunque positivo. Vediamo nel dettaglio le vendite di auto in Europa (EU+EFTA+UK) per alimentazione a gennaio 2024:

elettriche , 120.926 unità e +29,3% vs gennaio 2023;

, 120.926 unità e vs gennaio 2023; plug-in , 80.370 e +24,4%;

, 80.370 e +24,4%; mild hybrid + hev + Fuel Cell , 297.359 e +21,4% ;

, 297.359 e ; GPL + Metano , 32.900 e +20,8% ;

, 32.900 e ; benzina , 363.201 e +2,8% ;

, 363.201 e ; diesel, 120.625 e -5,4%;

I 5 PAESI UE DOVE SI VENDONO PIU’ AUTO PER ALIMENTAZIONE

Se ci focalizziamo sui dati dei singoli mercati, ci rendiamo conto di una transizione a macchia di leopardo, dove auto ICE ed elettrificate seguono gli effetti delle politiche incentivanti. Il mercato auto in Italia, ad esempio, dove gli incentivi 2024 partiranno a marzo, vede le immatricolazioni di auto diesel al 15,4% nel mese (21.914 unità), contro il solo 2,1% di auto elettriche (2.961 unità). Per comprendere meglio il divario tra i Paesi europei abbiamo individuato di seguito i primi 5 mercati per numero di auto vendute in base all’alimentazione a gennaio 2024: