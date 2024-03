Mercato Auto Europa: cresce del 10%, circa 1 su 2 è HEV o EV

Il mercato automobilistico europeo ha mantenuto il suo slancio positivo nel mese di febbraio, secondo i recenti dati diffusi dall’ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Con 995.059 unità immatricolate, si è registrato un aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend ascendente è confermato anche nei primi due mesi del 2024, con un incremento del 10,9% rispetto allo stesso periodo nel 2023, raggiungendo un totale di 2.012.136 unità immatricolate. A febbraio circa 1 auto nuova su 2 in Europa è ad alimentazione alternativa, mentre le auto elettriche superano le diesel.

IN EUROPA LE AUTO NUOVE ELETTRICHE SUPERANO LE DIESEL

Il presidente di ANFIA, Roberto Vavassori, ha sottolineato l’andamento positivo del mercato europeo dell’auto, con una crescita a doppia cifra che si è estesa a tutti e cinque i principali mercati rappresentativi dell’Europa:

Regno Unito , +14%;

, +14%; Francia , +13%;

, +13%; Italia , +12,8%;

, +12,8%; Spagna , +9,9%;

, +9,9%; Germania, 5,4%.

Una delle tendenze più significative è l’incremento delle vendite di auto elettriche pure (BEV), che hanno superato la quota delle vetture diesel a febbraio, rappresentando il 13,2% del mercato. In Italia, tuttavia, le vendite di auto diesel rappresentano ancora il 14,6% rispetto al 3,4% delle BEV.

“Per favorire maggiormente la diffusione dei veicoli a basse e zero emissioni e il conseguente svecchiamento del parco circolante nel nostro Paese, puntiamo sulla tempestiva entrata in vigore del nuovo piano incentivi, per il quale ancora si attende la pubblicazione del decreto che ne darà attuazione”, ha dichiarato Vavassori.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE IN EUROPA

La crescente accettazione delle auto ad alimentazione alternativa è più evidente anche nell’area UE+EFTA+UK, con un aumento del 17,9% delle immatricolazioni a febbraio:

Le vendite di auto ibride tradizionali hanno registrato un incremento del 24,2% con una quota del 28,9% del mercato complessivo;

tradizionali hanno registrato un con una del mercato complessivo; Le auto ricaricabili (BEV e PHEV) con una crescita del 10,3% hanno raggiunto una quota del 20,5%.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NEI 5 MAGGIORI MERCATI D’EUROPA

Analizzando i singoli mercati, l’Italia ha registrato un totale di 147.026 immatricolazioni a febbraio 2024, segnando un aumento del 12,8% rispetto all’anno precedente. La Spagna ha totalizzato 81.348 immatricolazioni, mostrando un aumento del 9,9%, mentre la Francia ha segnato un incremento del 13% con 142.595 nuove immatricolazioni. In Germania, le immatricolazioni sono state 217.388, con una crescita del 5,4%, mentre nel Regno Unito si è registrato un aumento del 14% con 84.886 nuove autovetture immatricolate, rappresentando la migliore performance di febbraio degli ultimi vent’anni.