Mercato auto Europa: a marzo -2,8%, positivo solo in UK

Il mercato auto in Europa a marzo riflette una varietà di tendenze e sfide legate agli incentivi governativi e alla fluttuazione dell’interesse verso le auto a emissioni zero o ridotte. Come evidenziato nel recente rapporto dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), basato sui dati forniti dall’ACEA, l’associazione europea dei costruttori auto, a marzo le immatricolazioni di auto in Europa subiscono il primo calo (-2,8%, area EFTA+UK), attestandosi con segno positivo solo nel Regno Unito, l’unico in crescita tra i primi 5 maggiori mercati automotive europei.

IMMATRICOLAZIONI AUTO MERCATO EUROPA A MARZO

A marzo 2024, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito, le immatricolazioni di auto hanno totalizzato 1.383.410 unità, registrando una leggera diminuzione del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, nel primo trimestre del 2024, si conserva un saldo positivo del 4,9% rispetto allo stesso trimestre del 2023, con un totale di 3.395.049 unità immatricolate. Tra i cinque maggiori mercati, solo il Regno Unito ha mantenuto una variazione positiva (+10,4%), mentre Germania, Spagna, Italia e Francia hanno registrato una diminuzione delle vendite.

QUOTA IMMATRICOLAZIOMNI AUTO DIESEL ITALIA SUPERA QUELLA EV IN EUROPA

Un dato significativo riguarda la quota di mercato delle auto elettriche (BEV), che ha superato con il 14,2% a marzo nuovamente quella delle vetture diesel (10,1%). Tuttavia, in Italia, le vendite di auto diesel rappresentano ancora il 15,1% del mercato, mentre le BEV costituiscono solo il 3,3%, evidenziando la necessità di incentivare l’adozione di veicoli a basse emissioni con un provvedimento approvato ma che stenta a partire. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MRCATO AUTO EUROPA IN SINTESI

Nel contesto dell’Unione Europea, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa hanno registrato un aumento del 4,9% a marzo, con una predominanza delle ibride tradizionali. Le auto ricaricabili elettriche, sia BEV che PHEV, rappresentano il 21,4% del mercato complessivo delle vetture ricaricabili. Ecco una sintesi dei primi 5 major market europei: