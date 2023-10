Mercato auto: a settembre +90% le “auto-immatricolazioni”

Il mese di settembre 2023 ha segnato un altro importante traguardo per il mercato automobilistico italiano. Secondo i dati rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni di auto nuove hanno visto una crescita notevole del +22,8%, totalizzando 136.283 unità, rispetto allo stesso mese del 2022. Tuttavia, non tutto ciò che luccica è oro. Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, evidenzia come questi numeri siano influenzati da obiettivi di volume e mantenimento delle quote di mercato, portando a un’impennata delle “auto-immatricolazioni” verso la fine del mese.

ELETTRIFICAZIONE DELLE VENDITE: UNA SFIDA PER IL GREEN

“Come già stiamo assistendo da alcuni mesi, la raccolta degli ordini, soprattutto di veicoli a basse emissioni, è in contrazione poiché l’elettrificazione dei veicoli, come noto, sta incontrando molti ostacoli, fra tutti economici e infrastrutturali. La stasi sul fronte della domanda privata green, per effetto dell’indecisione negli acquisti da parte delle famiglie, della crescita dei prezzi finali e dell’indebolimento dei redditi reali”, continua De Stefani “sta quindi determinando una crescente corsa alle immatricolazioni degli ultimi tre giorni del mese: la pressione commerciale su molte Reti di vendita sta toccando livelli di guardia. A settembre, al netto delle auto-immatricolazioni, la consistenza del mercato reale – quello dei clienti ‘veri’ – sarebbe stata più bassa e il tasso di crescita decisamente più modesto”. È la dichiarazione del Presidente di Federauto, Federazione Italiana Concessionari Auto, sui canali di vendita che approfondiamo ai paragrafi successivi.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A SETTEMBRE PER ALIMENTAZIONE

L’analisi di Federauto delle immatricolazioni per alimentazione, riporta una ripresa delle vendite di auto a benzina e ad energia alternativa. In particolare:

auto a benzina : +32% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e 30% in quota;

: rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e 30% in quota; auto diesel : -2,5% e 15%;

: e 15%; auto ibride non ricaricabili : +36% e 39%;

: e 39%; auto ibride Plug-in : +10% e 7%;

: e 7%; auto elettriche : -2,2% e 3,6%;

: e 3,6%; auto GPL : +12,4% e 8%;

: e 8%; auto a metano: -84% e 0,1%.

IL PESO DELLE AUTO-IMMATRICOLAZIONI

Federauto sottolinea che settembre ha mostrato una tendenza impressionante con un 40,3% delle auto immatricolate negli ultimi tre giorni del mese. Inoltre, le “auto-immatricolazioni” di Case e concessionari (che includono auto a noleggio, aziendali e auto a km zero) hanno visto un incremento straordinario di oltre il +90% rispetto a settembre 2022. Non cambia molto invece la Top 10 delle auto più vendute a settembre, con in testa le piccole auto prodotte da Stellantis.