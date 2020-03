Auto a Km 0 super scontate: c’è da fidarsi?

Le auto a Km 0 sono spesso messe in vendita a prezzi super scontati, ma c'è davvero da fidarsi? Proviamo a svelarne vantaggi e svantaggi

Prima di inoltrarci nella giungla delle auto usate occorre fare una precisazione e sfatare il mito delle auto a km 0. Queste vetture, contrariamente a quanto si chiacchiera in giro, non sono usate, difettose o utilizzate per i test drive dai vari concessionari, anche se hanno già le targhe e qualche decina di chilometri percorsi. Sono invece auto immatricolate dalla stesso venditore e intestate all’azienda per poter raggiungere il target di vetture vendute concordato con la Casa costruttrice nell’anno solare. Poi vengono messe in vendita con forti sconti, dal 20-30% fino a raggiungere il 50% del prezzo di listino dell’auto.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE AUTO A KM 0

L’indubbio vantaggio delle auto a km 0 consiste nel poter disporre di un’auto praticamente nuova, in saldo e senza dover attendere i canonici tempi di consegna. Risolte le pratiche burocratiche, infatti, in meno di una settimana è possibile sedersi al volante di un’auto nuova di zecca. La contropartita è che la garanzia ufficiale potrebbe risultare inferiore ai canonici 2 anni, e che la personalizzazione del modello è limitata ai pochi accessori installabili fuori dalla linea di assemblaggio degli stabilimenti. Ad esempio, se non sono stati richiesti dalla concessionaria quando ha fatto l’ordine dell’auto, non si possono avere su un’auto a km 0 i retrovisori elettrici, gli airbag optional, il clima automatico e quant’altro. Mentre è possibile richiedere e includere nell’eventuale finanziamento il montaggio di antifurto, sensori di parcheggio, autoradio e tutti gli accessori aftermarket che non fanno decadere la garanzia biennale del Costruttore.

AUTO A KM 0: GIUDIZIO FINALE

Insomma, ci si deve ‘accontentare’ del colore e degli interni anche se lontani dal gusto del compratore. In fondo è un compromesso piuttosto ragionevole che consente di pagare fino anche la metà un’auto che costerebbe il doppio. È ancora troppo per le vostre tasche? Poco male, il mercato dell’usato è talmente vasto che riuscirete sicuramente a scovare l’auto migliore seguendo i consigli di questa guida. Intanto scaricate la check list dei controlli da fare sull’auto prima dell’acquisto.

