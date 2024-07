Mazda cambia logo: il nuovo badge è minimal

Un documento recentemente depositato in Giappone presso il registro dei marchi, ha mostrato un nuovo logo per Mazda. Questo aggiornamento, pubblicato da Trademark Watch Japan, mantiene la forma distintiva che l’azienda utilizza dal 1997, caratterizzata da una “M” rivolta verso il basso al centro di un emblema circolare. Tuttavia, il nuovo logo appare più semplificato e moderno, seguendo il corso della maggioranza di Case auto che passano dal 3D al 2D, semplificazione tecnologica che permette di mostrare anche un logo illuminato, spesso associato ai modelli EV e Mazda non è un’eccezione a questa regola.

UN’IMMAGINE RINNOVATA MA RICONOSCIBILE PER MAZDA

La buona notizia per gli appassionati del marchio è che il nuovo logo non si discosta molto dall’aspetto attuale 3D. Mazda ha scelto di mantenere la continuità con il design storico, ma con un tocco di modernizzazione che riflette l’evoluzione del brand. La decisione di aggiornare il logo senza stravolgerlo sembra mirata a preservare l’identità visiva dell’azienda, mostrando allo stesso tempo un’immagine più fresca e contemporanea.

ANTEPRIMA DEL NUOVO LOGO MAZDA SUL SUV ARATA

Come sottolinea anche Motor1, in realtà, Mazda aveva già svelato le sue carte in anteprima con il debutto del SUV Arata e alla berlina EZ-6 all’Auto China 2024 di Pechino. Il veicolo è stato presentato con un logo semplificato illuminato sulla parte anteriore, che potrebbe rappresentare una versione del nuovo design per tutta la gamma. Questo dettaglio suggerisce che Mazda stia introducendo gradualmente il nuovo emblema attraverso i suoi modelli concept, preparandosi per un’adozione più ampia per i modelli futuri.

QUALI COSTI NEI LOGHI MODERNI ILLUMINATI?

Il nuovo logo rappresenta non solo un aggiornamento estetico, ma anche un segnale dell’impegno continuo dei Costruttori verso l’innovazione e la modernizzazione. Spesso è un ritorno alle origini (come nel caso di Fiat ad esempio sulla Grande Panda) o di semplificazioni minimaliste a cui ricorrono le Case auto per enfatizzare l’attenzione alla modernità dei contenuti.

Sarebbe curioso sapere, considerando l’attuale corsa all’ottimizzazione e ai tagli, anche l’impatto, sicuramente marginale, sui costi di produzione di un logo illuminato rispetto a un badge di plastica attaccato o avvitato sulla griglia frontale. Mentre la riparazione o la sostituzione fuori garanzia, potrebbe essere molto più costosa, se si pensa che i led hanno una vita infinita sulla carta, ma nei fari auto durano molto meno e sono cari da sostituire.