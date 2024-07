Land Rover Discovery 35th Anniversary: motore diesel MHEV 48V

Land Rover Discovery è un nome che all’interno della lunga storia dell’automobilismo è riuscito a costruire una nobile fama da 4×4 di grido. Sono già passati ben 35 anni dall’esordio di questo fuoristrada, tanto è trascorso da quel debutto fortunato sotto alle luci del Salone di Francoforte, all’epoca una delle kermesse dedicata alle quattro ruote più prestigiose in assoluto. Oggi, per festeggiare un traguardo così simbolico e intrigante, Land Rover ha deciso di lanciare sul mercato una versione speciale: la Discovery 35th Anniversary Edition. Si tratta di un’edizione limitata pronta a scatenare palpitazioni tambureggianti a tutti gli appassionati del genere.

Mark Cameron, Managing Director di Discovery, ha dichiarato: “Per 35 anni Discovery ha dettato lo standard dei SUV per la famiglia, e siamo orgogliosi di festeggiare questo anniversario. La versatilità dei sette posti, la cabina spaziosa e l’ineguagliabile ingegnosità la rendono la compagna ideale per le avventure in famiglia, capace di trasformare le attività quotidiane in esperienze eccezionali“.

LAND ROVER DISCOVERY 35TH ANNIVERSARY: MOTORE DIESEL

La nuova Land Rover Discovery 35th Anniversary Edition sfrutta a dovere il motore D350, alimentato a diesel, sei cilindri Ingenium da 3,0 litri e 350 CV, il quale ha ricevuto un upgrade di 50 CV di potenza rispetto al precedente D300. Inoltre, anche la coppia viene aumentata a 700 Nm, una differenza di 50 Nm che permette al fuoristrada di guadagnare qualche decimo di secondo in accelerazione. Con un’efficiente tecnologia mild-hybrid 48 V che raccoglie e immagazzina l’energia sviluppata durante la decelerazione e la ridistribuisce per assistere il motore durante l’accelerazione, il veicolo fa registrare un consumo combinato di 8,3 l/100 km sul ciclo WLTP e, come tutti i modelli Discovery, soddisfa l’ultima certificazione sulle emissioni EU6e.

LAND ROVER DISCOVERY 35TH ANNIVERSARY

La Land Rover Discovery 35th Anniversary vuole celebrare questo importante traguardo nel migliore dei modi, quindi, anche a livello estetico desidera farsi riconoscere dalle altre. Il veicolo, infatti, si nota per lo speciale logo “XXXV” su badge e pedane che evidenzia l’incredibile percorso della Discovery dal suo lancio nel 1989, oltre a presentare dettagli Bright Atlas per la griglia e il lettering Discovery. Il pacchetto viene completato da inserti nei paraurti inferiori Hakuba Silver, cerchi in lega da 22’’ Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, pinze dei freni Land Rover nere, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole.

Dentro all’abitacolo la dotazione è comprensiva dell’Head-up Display e del volante riscaldato, della ricarica wireless del cellulare, di un vano frigorifero anteriore e di un climatizzatore quadrizona. Gli interni sono arricchiti da dettagli in Titanium Mesh, nonché da rivestimenti in Light Oyster ed Ebony. La scelta di colori della pelle Windsor è garantita in abbondanza.

SPECIFICHE E PREZZO DI LAND ROVER DISCOVERY 35TH ANNIVERSARY

Anche questa edizione speciale di Land Rover Discovery beneficia delle generose specifiche migliorate di tutta la gamma con aggiornamenti che aumentano il comfort e la praticità. Tutti i modelli sono ora dotati di sedili regolabili motorizzati con funzione di memoria del conducente, oltre a un piantone dello sterzo regolabile elettricamente di serie. Il Discovery rimane il SUV full-size con la migliore capacità di traino – di 3.500 kg – e la tecnologia Advanced Tow Assist, che elimina lo stress dalle difficili manovre di retromarcia.

Quesa peculiarità è supportata dal sistema All Terrain Progress Control, che consente ai conducenti di impostare e tenere una velocità costante in condizioni molto difficili. È disponibile insieme al Terrain Response 2, con le sue modalità di guida che perfezionano una gamma di impostazioni del veicolo per adattarsi a molteplici condizioni del terreno, mentre la profondità massima di guado, di 900 mm, garantisce maggiore sicurezza in ogni frangente. La nuova Land Rover Discovery 35th Anniversary Edition è disponibile in numero strettamente limitato con prezzi in Italia da 108.000 euro.