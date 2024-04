Lamborghini Urus SE: novità e caratteristiche dell’ibrido plug-in

A margine dell’apertura del Salone dell’auto di Pechino, Lamborghini dà il via a un nuovo capitolo della sua storia con il debutto del nuovo Lamborghini Urus SE. Si tratta dell’inedita versione ibrida plug-in del SUV della casa italiana che, in questi ultimi anni, ha rivoluzionato la gamma Lamborghini, contribuendo in misura determinante alla crescita del marchio in termini di volumi di vendita.

LAMBORGHINI URUS SE: DIMENSIONI

Il nuovo Lamborghini Urus SE è un’evoluzione diretta delle precedenti versioni del SUV e arriva sul mercato con le seguenti dimensioni:

lunghezza: 5123 mm

passo: 3003 mm

larghezza: 2182 mm

altezza: 1638 mm

Da notare che il SUV ha una distribuzione del peso 54/46%. Da notare anche i cerchi da 23 pollici abbinati a pneumatici specifici Pirelli P Zero.

LAMBORGHINI URUS SE: INTERNO

All’interno dell’abitacolo, il Lamborghini Urus SE riprende alcuni elementi già visti sulla recente Lamborghini Revuelto, in termini di design e soluzioni progettuali. Il grande protagonista nella plancia è il pannello da 12,3 pollici che integra una nuova versione del software HMI, con interfaccia rinnovata. C’è anche un quadro strumenti da 12,3 pollici. L’abitacolo interno è personalizzabile con nuovi rivestimenti per pannelli, sedili e plancia.

LAMBORGHINI URUS SE: MOTORE

Il punto centrale del progetto del nuovo Lamborghini Urus SE è, senza dubbio, il sistema ibrido plug-in costituito da un motore a benzina abbinato a un motore elettrico. Tale sistema è composto da:

un motore benzina 4.0 V8 biturbo da 620 CV

un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 141 kW

una batteria da 25,9 kWh

un cambio automatico ad 8 rapporti

Complessivamente, il sistema ibrido della nuova versione del Lamborghini Urus SE è in grado di:

erogare una potenza massima di 800 CV , disponibili a 6.000 giri al minuto

, disponibili a 6.000 giri al minuto garantire una coppia massima di 950 Nm, disponibili da 1.750 giri al minuto e 5.750 giri al minuto

LAMBORGHINI URUS SE: PRESTAZIONI E AUTONOMIA

Grazie al sistema ibrido plug-in, il Lamborghini Urus SE è in grado di:

raggiungere una velocità massima di 312 km/h

scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi

in scattare da 0 a 200 km/h in 11,2 secondi

Da notare che il SUV è in grado di garantire un funzionamento al 100% elettrico. Disattivando il motore benzina, è possibile percorrere oltre 60 chilometri in modalità a zero emissioni.

LAMBORGHINI URUS SE: PREZZI E DISPONIBILITA’

Per il momento, Lamborghini non ha ancora ufficializzato i prezzi del nuovo Lamborghini Urus SE. Il listino sarà rivelato in occasione dell’apertura degli ordini e dell’arrivo in concessionaria programmato per i prossimi mesi. Maggiori dettagli arriveranno a breve.

LAMBORGHINI URUS: VIDEO UFFICIALE

Ecco il primo video ufficiale del Lamborghini Urus, pubblicato dalla casa italiana in occasione della presentazione ufficiale del modello, a margine del Salone dell’auto di Pechino.