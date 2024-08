Lamborghini Temerario: 3 motori elettrici e una nuova lega leggera

Inedita e pronta a scrivere un nuovo capitolo nella lunga storia di Lamborghini, da sempre contraddistinta da stelle scintillanti determinate a riversare immensa passione nel cuore degli appassionati di supercar. La nuova arrivata si chiama Lamborghini Temerario, una berlinetta struggente che porta in dote una serie di innovazioni tecniche che segnano un passo avanti rispetto alla Huracan, della quale è l’erede diretta. La prima grande novità si trova sotto al cofano, con un motore V8 biturbo che viene aiutato da altre tre unità elettriche.

LAMBORGHINI TEMERARIO: POWERTRAIN IBRIDO PLUG-IN

La nuova Lamborghini Temerario si fa notare anche per il suo powertrain. La nuova supercar di Sant’Agata Bolognese si distingue per essere il terzo modello della gamma del Toro a ricevere l’elettrificazione. La neonata infatti è alimentata da un sistema ibrido plug-in composto da un motore termico V8 biturbo e da altre tre unità elettriche a flusso assiale raffreddate ad olio da 110 kW di potenza di picco l’uno: la potenza di sistema arriva a toccare la soglia di 920 CV. Il nuovo propulsore L411 è uno dei più potenti del segmento e raggiunge una potenza di picco di 800 CV tra 9.000 e 9.750 giri/min e 730 Nm di coppia tra i 4.000 e i 7.000 giri/min. Può toccare i 10.000 giri al minuto garantendo una progressione da vettura da competizione.

Gli altissimi regimi di rotazione sono possibili anche grazie all’adozione dell’albero motore piatto, con angolo di 180° tra le manovelle, mentre l’utilizzo di bilancieri a dito rivestiti in DLC (Diamond Like Carbon), materiale che ne incrementa la durezza e dunque la resistenza, permettono tolleranze di regimi rotativi fino a 11.000 giri/min. La trasmissione è invece un doppia frizione a 8 rapporti.

LA BATTERIA DELLA NUOVA LAMBORGHINI TEMERARIO

La nuova Lamborghini Temerario adotta un pacco batterie agli ioni di litio ad alta potenza specifica (4500 W/kg) che è stato collocato nel tunnel centrale per abbassare il baricentro della vettura e distribuire i pesi in modo perfetto. La batteria è protetta da uno strato strutturale inferiore ed è connessa ai motori elettrici anteriori, al motore elettrico posteriore e a un’unità di ricarica integrata.

Il pacco batterie misura 1550 mm in lunghezza, 301 mm in altezza e 240 mm in larghezza e contiene celle a sacchetto con una capacità complessiva di 3,8 kWh. Quando la carica scende a zero, in appena 30 minuti è possibile ricaricarlo completamente usando sia la normale corrente alternata domestica che colonnine di ricarica fino a 7 kW di potenza. Può essere ricaricato attraverso la frenata rigenerativa delle ruote anteriori o tramite il motore V8.

IL NUOVO TELAIO DELLA LAMBORGHINI TEMERARIO

La struttura portante della Lamborghini Temerario è il nuovo Body-in-White, pensato con un approccio costruttivo del telaio spaceframe multi-tecnologico, per assistere le più elevate sollecitazioni scatenate dal nuovo powertrain ibrido, unendo eccelse qualità meccaniche e massima efficienza nel contenimento del peso. Realizzato totalmente in alluminio, il telaio presente per la prima volta una nuova lega ad elevata resistenza per fusioni in alta pressione, l’impiego di estrusi idroformati altoresistenziali e l’incremento del numero di fusioni cave con sezioni di inerzia chiusa a spessore sottile, ottenute tramite l’utilizzo di anime interne.

Queste tecnologie hanno consentito la massima riduzione di complessità costruttiva dello spaceframe e al contempo un elevato livello di integrazione di funzionalità legate all’installazione del powertrain ibrido. Il nuovo archetipo costruttivo ha consentito di ottenere un incremento della rigidezza torsionale del 20% rispetto alla precedente generazione di spaceframe, garantendo il massimo livello di sicurezza degli occupanti.

LA SODDISFAZIONE PER LA LAMBORGHINI TEMERARIO

“Temerario è una vera fuoriclasse, una vettura straordinaria e innovativa sia dal punto di vista tecnico sia stilistico – commenta Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini -. Ogni nuova Lamborghini deve superare la precedente in performance e allo stesso tempo essere più sostenibile dal punto di vista delle emissioni. Con Temerario completiamo un capitolo fondamentale della nostra strategia di elettrificazione, inclusa nel piano Direzione Cor Tauri, diventando anche il primo marchio luxury nell’automotive a lanciare sul mercato una gamma completamente elettrificata”.