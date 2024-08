La classe di ogni giorno ha un nome: Mercedes Classe A

Chi cerca la futura compagna perfetta per tutti i giorni, può facilmente trovare una degna alleata esplorando la vasta gamma dei veicoli Mercedes. In particolare, stiamo parlando di Mercedes-Benz Classe A, la compatta campionessa di vendite che combina un design sportivo ed elegante, una tecnologia sofisticata e l’alto livello di comfort a cui la Casa di Stoccarda ha sempre abituato i suoi clienti.

MERCEDES CLASSE A: LE NOVITÀ DEL RESTYLING 2023

A seguito del recente restyling datato 2023, anche questo iconico modello ha infatti sperimentato delle evidenti migliorie che hanno contribuito a confermare il suo già larghissimo successo tra il pubblico.

Un design ancora più dinamico e affascinante sul frontale, su cui spiccano una suggestiva grembialatura con grandi prese d’aria e il raffinato motivo a stella sulla griglia del radiatore, il cofano ribassato e affusolato con classico design ‘shark nose’, e i suggestivi fari LED ridisegnati e perfettamente ritagliati nel design anteriore, in grado di conferire un look ancora più vigoroso al muso della vettura.

Anche la vista laterale e posteriore non sono da meno, con la prima che regala un’espressiva linea inferiore, il passo allungato, la linea del tetto inclinata verso la parte posteriore e gli specchietti montati direttamente sulle porte, e con la seconda che pone in evidenza la coda caratterizzata da luci posteriori con tecnologia LED, i montanti fortemente incassati, una linea di coda decisamente ampia e gli spoiler sul bordo del tetto nella parte posteriore in tinta con la carrozzeria, ad esaltare la sportività innata di Classe A.

INTERNI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLA NUOVA CLASSE A

Ma se le linee esterne di Nuova Mercedes Classe A stupiscono per carattere, eleganza e sportività, i suoi interni sono in tutto e per tutto un inno all’attitudine inconfondibile e all’eleganza che da sempre contraddistingue la Casa di Stoccarda. Il suo abitacolo, seppur di dimensioni contenute, regala comunque un ampio spazio che trasmette una grande sensazione di comfort, derivante anche da un mix perfetto di estetica e innovazione. Il design, all’interno della vettura è caratterizzato da dettagli curati a regola d’arte e materiali pregiati, come quelli che rivestono gli eleganti sedili dotati di diverse opzioni di regolazione.

Queste peculiarità, poi, si integrano sapientemente con dotazioni tecnologiche da capogiro: il display multimediale ad alta risoluzione in posizione centrale domina la plancia, e a questo si aggiungono il monitor centrale da 10,25 pollici, che diventa di serie, lo schermo del cruscotto da 7 pollici posto davanti al guidatore, e il nuovo volante sportivo multifunzione in pelle dotato di pannelli di controllo touch, che consentono di azionare la maggior parte delle funzioni senza sollevare le mani.

É proprio attraverso questi elementi che sarà possibile interagire con MBUX, che rappresenta davvero il futuro della relazione tra persona e vettura: grazie alla realtà aumentata, l’innovativo sistema di infotainment è infatti in grado di sovrapporre informazioni grafiche sulla navigazione e sul traffico alle immagini dal vivo, oppure propone al conducente di controllare con facilità gli innovativi sistemi di assistenza alla guida come il Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC, il Sistema di assistenza attiva al cambio di corsia, il Sistema di assistenza alla frenata attivo, il Sistema anti sbandamento attivo, il Blind Spot Assist attivo, e il Park Assist attivo con PARKTRONIC.

LE VERSIONI DELLA CLASSE A

Il nostro consiglio, quindi, è di toccare con mano tutte le potenzialità della Classe A, magari prenotando un test drive presso una delle Concessionarie Ufficiali come Trivellato, Top Dealers Italia e unico AMG Performance Center veneto con oltre cent’anni di esperienza nel mondo automotive.

Qui potrete scoprire più di 500 auto in pronta consegna, tra cui anche le varie versioni in cui è proposta la super-berlina presentata in questo articolo, come ad esempio la richiestissima Classe A 180 e la sua versione supersportiva AMG A 45S da 421 CV. Da Trivellato inoltre è possibile trovare Mercedes Classe A in offerta a soli € 29.000. Cosa aspettate allora? É tempo di vestire di classe la vostra quotidianità su strada.