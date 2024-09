La carica delle Case cinesi al Salone Auto di Torino: tutte le novità

Il Salone dell’Auto di Torino 2024 è stato animato, in mezzo alle tante attività che sono state realizzate nel corso del weekend, dalla folta proposta dei marchi cinesi che hanno partecipato con entusiasmo e che hanno scelto la kermesse della città sabauda per mostrare al grande pubblico le tante novità del mercato. Si va dalla new entry assoluta ICH-X fino ai modelli di Superequipe, passando per Dongfeng e BYD.

BYD E YANGWANG AL SALONE DI TORINO

BYD Tang è un SUV 100% elettrico dal design solido e dalle dotazioni ricche. Provvisto di una batteria BYD Blade da 108,8 kWh, garantisce un’autonomia fino a 530 km (WLTP), con trazione integrale (AWD) e ricarica rapida DC fino a 170 kW. Il veicolo ha ricevuto le 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Gli interni sono spaziosi, con tre file di sedili in grado di ospitare fino a sette passeggeri, mentre il bagagliaio offre una capacità che varia da 235 litri fino a 1.655 litri. Con un sistema di cockpit digitale avanzato, dispone di un display da 12,3’’ per la strumentazione e di un touchscreen centrale da 15,6’’ per il sistema di infotainment, che può ruotare da verticale a orizzontale. Supporta Apple CarPlay e Android Auto, e controllo remoto tramite App.

Yangwang, invece, ha mostrato a Torino la nuova supercar U9 con quattro motori elettrici indipendenti, che sviluppano una potenza complessiva di oltre 1.300 CV e una coppia massima di 1.680 Nm. Il sistema di controllo attivo del telaio DiSus-X garantisce stabilità e sicurezza, mentre le sospensioni regolabili con escursione fino a 75 mm migliorano l’agilità e il comfort. La batteria Blade di nuova generazione supporta una potenza di carica di picco di 500 kW, per consentire una ricarica rapida e incrementare l’autonomia del veicolo, mentre l’aerodinamica rende migliori l’efficienza e le prestazioni. La tecnologia CTB (Cell-to-Body) integra il pacco batterie con la struttura dell’abitacolo, incrementando la rigidità e la sicurezza complessiva della vettura. Con un design in fibra di carbonio e interni lussuosi, offre anche funzioni smart e assistenza alla guida avanzata.

LE NOVITA’ DI SPORTEQUIPE A TORINO

Al Salone dell’Auto di Torino hanno debuttato anche le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7. Entrambi i modelli sono spinti da un 1.6 turbo benzina ad iniezione diretta da 185 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti.

La Sportequipe 6 (4,5 metri di lunghezza e passo di 2,7), si rinnova nello stile grazie a un frontale ora provvisto di fari DRL molto assottigliati e ad altezza cofano, mentre il resto dei gruppi ottici più in basso ad incastonare l’imponente griglia. Sulle fiancate le maniglie delle portiere sono a scomparsa. Tante novità anche dal punto di vista degli allestimenti interni con alcune caratteristiche specifiche, come:

il paddle del cambio al volante ;

; lo schermo touch al centro della plancia;

i piccoli monitor sulle portiere anteriori con informazioni sulla temperatura;

il livello di particolato all’interno dell’abitacolo;

la ricarica wirless dello smartphone refrigerata.

La Sportequipe 7, invece, è una 5+2 posti dalla lunghezza di 4,7 metri, confortevole e con interni eleganti e curati. Spicca il tetto panoramico ultrawide da 62” e una consolle centrale sospesa che integra leva del cambio e comandi touch del climatizzatore. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida:

adaptive cruise control;

allarme collisione anteriore, posteriore e laterale;

frenata di emergenza ;

; assistenza al mantenimento di corsia;

assistenza al cambio di corsia;

avviso cambio corsia ;

; anabbaglianti/abbaglianti intelligenti;

assistente di viaggio con rilevamento traffico.

ICH-X NOVITA’ ASSOLUT AL SALONE DI TORINO

ICH-X è il brand dedicato all’offroad di DR Automobiles. Le novità proposte a Torino sono il K3, un fuoristrada abbastanza voluminoso con angolo di attacco di 20°, angolo di uscita di 30°, distanza dal suolo di 22 cm e raggio minimo di sterzata di 5,7 metri. È spinto da un 2.0 turbo benzina da 245 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti con doppia frizione a bagno d’olio. Il sistema di trazione integrale intelligente XWD di sesta generazione di BorgWarner con bloccaggio differenziale intelligente a slittamento limitato è il suo fiore all’occhiello.

Infine, il K4 è un pick-up dalle dimensioni importanti e dall’aspetto imponente: lungo 5,33 metri, alto 1,92 metri, largo 1,96 metri e con un passo di ben 3,11 metri. Sotto al cofano agisce un motore 2.0 turbo diesel da 163 CV e cambio 8AT con sistema di trazione integrale elettronico. Ha una capacità di traino di 3500 kg.

AL SALONE AUTO DI TORINO DEBUTTA LA EVO 8

Nella cornice del Salone dell’Auto di Torino debutta la EVO 8, un SUV 7 posti di 4,70 metri di lunghezza che sarà disponibile con una doppia motorizzazione: un 1.6 Turbo benzina ad iniezione diretta da 185 CV ed un 2.0 Turbo benzina ad iniezione diretta da 238 CV, entrambi abbinati ad un DCT a 7 rapporti. La dotazione di serie è completa, mentre nell’abitacolo fa capolino al centro della plancia un display da ben 14,6” con risoluzione HD. Prezzo di listino del 1.6 turbo benzina: 32.900 euro.

LE PROPOSTE DI TIGER A TORINO

Debuttano a Torino i tre SUV Tiger Six, Tiger Seven, Tiger Eight e il monovolume Tiger Nine. I tre veicoli a ruote alte sono spinti da un motore 1.5 turbo benzina ad iniezione diretta abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti, che sprigiona 174 CV nel caso della Tiger Seven e 177 CV nella Tiger Six e Tiger Eight. Fra i tre Sport Utility Vehicle si nota il family feeling, specialmente nel frontale, dotato di una grande calandra e di gruppi ottici superiori assottigliati. Le maniglie integrate nelle portiere anteriori e posteriori della Tiger Six e Tiger Eight contribuiscono a conferire ad entrambe un design complessivamente molto pulito. Nell’abitacolo, molto spazioso e confortevole, spicca la plancia con un unico grande infotainment per la Tiger Seven e Tiger Eight. Mentre la Tiger Six ha un dual screen: il touch infotainment centrale (10,1”) e l’ampio display del computer di bordo (10,25”).

La Tiger Nine è invece un monovolume 7 posti dal design particolare, caratterizzato soprattutto da un’importante calandra. Le dimensioni sono generose: lunghezza di 5,23 metri; larghezza di 1,92 metri, altezza di 1,82 metri e passo di 3,01 metri. Come motorizzazione si parla di un HEV ad iniezione diretta con un motore 1.5 turbo benzina da 170 CV.

IL GRUPPO DONGFENG AL SALONE DI TORINO

Anche il Gruppo Donfeng ha mostrato le sue novità assolute a Torino, a partire dal SUV Voyah Courage, un veicolo pensato per esaltare il comfort di viaggio, e la piccola Dongfeng Box, una citycar elettrica che sfida le proposte europee del settore con dotazioni molto importanti.