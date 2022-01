Kia Sportage 2022: prezzo e caratteristiche ufficiali

La Kia Sportage 2022 è solo ibrida al lancio ma con motori benzina e diesel: ecco caratteristiche e prezzi del listino ufficiale

La Nuova Kia Sportage 2022 è la quinta generazione del SUV in vendita anche in Italia a partire dal 15 gennaio. In questo articolo vi daremo in anticipo tutte le informazioni più interessanti, con i prezzi della Kia Sportage 2022, gli allestimenti interni e le caratteristiche. Ecco quanto costa la Kia Sportage 2022.

NUOVA KIA SPORTAGE 2022: VERSIONI IBRIDE E MOTORI

La Kia Sportage 2022 è stata progettata su una piattaforma tutta nuova e secondo canoni stilistici prevalentemente europei. Secondo Kia rappresenta la massima evoluzione del design del Brand assieme alla crossover elettrica Kia EV6. Non sorprende che l’elettrificazione sia il fattore comune della gamma Sportage 2022, con 3 versioni ibride differenti:

– MildHybrid 48 V Benzina (150 cv) e Diesel (136 cv), entrambe con motore 1.6 a 4 cilindri e con cambio manuale 6 marce o automatico a doppia frizione. La batteria al litio-piombo da 45 V e 9,7 Ah non serve a dare trazione all’auto, ma solo ad accumulare energia che poi il sistema ibrido sfrutta per migliorare l’efficienza del motore termico. Prezzo a partire da 29.950 euro per la nuova Kia Sportage 2022 ibrida benzina e 31.950 euro per la nuova Kia Sportage 2022 ibrida diesel (IVA e massa su strada incluse);

– Hybrid e Plug-in Hybrid con motore 1.6 benzina e motore elettrico sincrono che sviluppano insieme circa 240 cavalli. Prezzo a partire da 35.950 euro (IVA e massa su strada incluse);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

I prezzi della Kia Sportage 2022 cambiano se si passa dall’allestimento entry-level (Business) a quello più accessoriato GT-Line. In totale sono disponibili 15 colori, 8 varianti Bi-color e 4 stili per i cerchi in lega. Ecco quanto bisogna spendere, secondo i prezzi del listino ufficiale 2022 e con quale dotazione standard, tra cui l’immancabile Garanzia Kia di 7 anni. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

KIA SPORTAGE BUSINESS 2022: PREZZO E DOTAZIONI

La Kia Sportage 2022 Business ha un prezzo che parte da 29.950 euro (Mild Hybrid benzina) e una dotazione di serie che include:

– Cerchi in lega da 17 pollici;

– Fari anteriori full LED;

– Cruscotto guidatore a cristalli liquidi con display LCD da 4,2 pollici;

– Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3 pollici;

– Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

– Retrocamera;

– Climatizzatore automatico tri-zona;

– Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture, pedoni e ciclisti;

KIA SPORTAGE STYLE 2022: PREZZO E DOTAZIONI

La Kia Sportage 2022 Style ha un prezzo che parte da 31.950 euro (Mild Hybrid benzina) e una dotazione di serie che include in aggiunta o in sostituzione a quella Business:

– Cerchi in lega da 18 pollici;

– Vetri posteriori oscurati;

– Fari fendinebbia a LED;

– Cruscotto lato guida “Supervision full digital” da 12,3 pollici;

– Smart key con Pulsante avviamento;

– Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni;

KIA SPORTAGE GT-LINE 2022: PREZZO E DOTAZIONI

La Kia Sportage 2022 GT-Line ha un prezzo che parte da 36.950 euro (Mild Hybrid diesel) e una dotazione di serie che include in aggiunta o in sostituzione a quella Style:

– Look sportivo GT-line;

– Cerchi in lega da 19 pollici;

– Fari anteriori Full LED con orientamento adattivo intelligente;

– Fari posteriori a LED;

– Sedili anteriori regolabili elettricamente;

– Sedili anteriori e posteriori riscaldabili;

– Rivestimenti in tessuto scamosciato misto pelle;

– Volante riscaldabile;

Il lancio in Italia della Sportage 2022 è il 15 gennaio 2022, ma si può ordinare presso le concessionarie anche prima. Nel frattempo la Casa diffonderà altri dettagli che potrete scoprire direttamente sulla pagina ufficiale dedicata alla Nuova Kia Sportage.