JD Power: Chery produce le auto cinesi migliori. La classifica

L’indagine annuale sulla qualità delle auto condotta da JD Power in Cina, ha evidenziato una significativa riduzione del divario di qualità tra i marchi automobilistici cinesi e quelli internazionali. Secondo i risultati, le Case auto cinesi continuato a migliorare, con Chery che si distingue come il marchio nazionale con il minor numero di difetti, consolidando la sua posizione di leader nel mercato interno di massa. Ecco i risultati in dettaglio e la classifica completa dei Brand.

L’INDAGINE SULLA QUALITA’ DELLE AUTO IN CINA

L’indagine “China Initial Quality Study2024“, ha coinvolto 31.942 proprietari di veicoli acquistati tra giugno 2023 e marzo 2024, analizzando un totale di 221 modelli di 48 diversi marchi. La ricerca, svolta in 81 città principali della Cina, ha valutato i problemi riscontrati dai consumatori nei primi tre mesi dall’acquisto, misurati in problemi per 100 veicoli venduti (PP100). Un punteggio inferiore equivale a una qualità superiore, e quest’anno la media complessiva dei veicoli esaminati è stata di 212 PP100, con un incremento di 8 PP100 rispetto al 2023.

CRESCE LA QUALITÀ DEI MARCHI AUTO CINESI MA NON ALL’ESTERNO

Secondo gli analisti di JD Power, la riduzione dei difetti riscontrati nelle auto cinesi è frutto di un miglioramento costante, in particolare nell’assistenza alla guida, dove i marchi nazionali hanno superato in modo netto i concorrenti internazionali e premium negli ultimi tre anni.

Mentre i problemi legati ai veicoli a combustione interna sono rimasti stabili, i problemi relativi ai veicoli a nuova energia (NEV) sono aumentati per il terzo anno consecutivo.

La qualità percepita dai clienti dei marchi auto cinesi è più critica nella categoria del comfort interno dell’abitacolo. Le lamentele riguardanti i sedili e malfunzionamenti del climatizzatore sono aumentate, quindi con una crescente attenzione dei consumatori verso il comfort dei veicoli. Tuttavia, i problemi legati all’esterno del veicolo continuano a essere la categoria più rilevante, rappresentando il 15% dei reclami totali per il terzo anno consecutivo.

I problemi relativi alle telecamere di assistenza alla guida, come scarsa qualità, immagini troppo piccole, lenti sporche e avvisi fastidiosi, sono aumentati a 10 PP100.

I BRAND AUTO CON MENO DIFETTI IN CINA

Chery ha conquistato la prima posizione tra i marchi cinesi, con un punteggio di 203 PP100, confermandosi come il marchio con la qualità percepita più alta dagli automobilisti. Seguono Geely con 204 PP100 e GAC Trumpchi con 206 PP100. Questo risultato dimostra come i produttori locali stiano riducendo il divario con i marchi internazionali, che hanno registrato un punteggio medio di 209 PP100. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.