Jaguar Land Rover: piano da 15 miliardi di £ nelle auto elettriche

Jaguar Land Rover ha ufficializzato un piano di investimenti per 15 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni accelerando la transizione verso la mobilità elettrica. Tra le novità annunciate ci sono riorganizzazioni e conversioni degli impianti di produzione JLR e modelli totalmente nuovi o elettrici. Ecco le novità in arrivo.

15 MILIARDI DI STERLINE NELL’ELETTRIFICAZIONE JAGUAR LAND ROVER

JLR ha rivelato i piani per accelerare la sua transizione rivelando che lo stabilimento di Halewood, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione completamente BEV. “Due anni fa, abbiamo lanciato la nostra strategia Reimagine e da allora abbiamo fatto grandi progressi, tra cui il lancio di due nuovi modelli Range Rover e Range Rover Sport di lusso moderni acclamati dalla critica, entrando a far parte della famiglia Defender, per la quale c’è una domanda record. Abbiamo raggiunto questo obiettivo navigando nei venti contrari della pandemia e della carenza di chip e aumentando con successo la produzione dei nostri modelli più redditizi per ottenere profitti nel terzo trimestre”, ha dichiarato Adrian Mardell, Amministratore Delegato JLR.

I PIANI JAGUAR LAND ROVER PER GLI STABILIMENTI IN UK

Lo stabilimento di Halewood nel Merseyside, nel Regno Unito, diventerà un impianto di produzione completamente elettrico e la sua architettura SUV di medie dimensioni di prossima generazione sarà totalmente elettrica. JLR ha anche rivelato che il suo centro di produzione di motori a Wolverhampton, nel Regno Unito, che attualmente produce motori a combustione interna Ingenium, avrà un futuro elettrico producendo unità di azionamento elettriche e pacchi batteria per i veicoli di prossima generazione di JLR. Sarà ribattezzato Electric Propulsion Manufacturing Center per riflettere la conversione. Continuerà ad essere operativo anche lo storico sito di Castle Bromwich, per il quale JLR ha confermato che le sue strutture di stampaggio saranno ampliate per svolgere un ruolo chiave nel futuro elettrico dell’azienda, fornendo la carrozzeria per i veicoli elettrici di prossima generazione.

I MODELLI JAGUAR LAND ROVER ELETTRICI IN ARRIVO ENTRO IL 2026

JLR ha anche annunciato che la prima delle tre moderne Jaguar di lusso reinventate sarà una GT a 4 porte costruita a Solihull, nelle Midlands occidentali, nel Regno Unito. Il Costruttore anticipa che avrà una potenza superiore a qualsiasi Jaguar precedente, un’autonomia fino a 700 km e con un prezzo indicativo a partire da 100.000 £. La nuova Jaguar sarà costruita sulla base della sua architettura unica, denominata JEA. Maggiori dettagli sulla nuova Jaguar GT a 4 porte saranno rilasciati entro la fine dell’anno, prima di essere messa in vendita in alcuni mercati dal 2024 con consegne ai clienti previste nel 2025. Il primo dei moderni SUV di lusso di medie dimensioni di prossima generazione invece sarà un modello completamente elettrico della famiglia Range Rover, lanciato nel 2025 e costruito a Halewood nel Merseyside, che si potrà pre-ordinare online a partire dalla fine del 2023.