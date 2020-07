Incentivi Auto Fiat, Alfa, Lancia e Jeep per l’estate 2020

FCA presenta il programma di incentivi auto Fiat, Alfa, Lancia e Jeep: ecco gli sconti fino a 20 mila euro per l’estate 2020

Per l’estate 2020 FCA ha presentato un ricco programma di incentivi auto Fiat, Alfa, Lancia e Jeep. Tra sconti e bonus sull’acquisto di auto nuove del gruppo FCA, il vantaggio cliente può arrivare fino a 20 mila euro con o senza rottamazione. Ecco nel dettaglio le offerte Fiat, Alfa, Lancia e Jeep valide a luglio e agosto 2020.

INCENTIVI AUTO FIAT, ALFA, LANCIA E JEEP

Comprare un’auto nuova Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia per l’estate 2020 garantisce uno sconto di base fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione di un’auto usata. Un bonus abbinato ai vantaggi del finanziamento con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021 con FCA Bank. Una misura di sostegno agli italiani per l’emergenza Coronavirus e per rilanciare il mercato smaltendo anche le auto in stock. Bisogna considerare che il bonus statale per i veicoli a basse emissioni si ferma a 3500 euro (con rottamazione) e 1750 euro (senza) per le auto Euro 6 che emettono da 61 a 110 g/km di CO2. La Fiat Panda Hybrid ne emette sulla carta appena 89. Vediamo qualche esempio della stagione 2020 di incentivi auto Fiat, Alfa, Lancia e Jeep.

INCENTIVI AUTO FIAT ESTATE 2020

La promozione di FCA consente di ottenere subito fino a 7.000 euro di bonus sull’acquisto di diversi modelli Fiat, anche senza usato da rottamare, con anticipo zero e prima rata nel 2021. Il prezzo della Fiat 500X, ad esempio, parte da 14.500 euro, la Fiat 500L e la Fiat Tipo da 11.900 euro.

INCENTIVI AUTO JEEP ESTATE 2020

Per l’acquisto delle nuove auto Jeep c’è un bonus fino a 7.000 euro sui modelli Jeep Renegade e Jeep Compass, senza rottamazione. L’offerta è valida per un finanziamento a 49 mesi “Jeep Excellence” con FCA Bank nella stessa formula “Zero Anticipo e Zero rate nel 2020”. L’incentivo da 7.000 euro è disponibile anche sull’acquisto delle nuove Jeep Renegade e Compass 4xe ibride plug-in. Inoltre, fino al 31 agosto sull’acquisto delle Jeep Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna, il bonus arriva a 20.000 euro per Grand Cherokee e 10.000 euro per Cherokee.

INCENTIVI AUTO ALFA ROMEO E LANCIA ESTATE 2020

Gli incentivi auto Alfa Romeo per l’estate 2020 sono vincolati all’adesione al finanziamento FBA Bank (quindi vanno considerati i costi della pratica). Solo sulle Alfa Romeo Giulietta in pronta consegna il bonus arriva fino a 10 mila euro con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021, anche senza usato da rottamare. Il bonus Lancia Ypsilon invece è fino a 4 mila euro anche senza rottamazione di una vecchia auto.