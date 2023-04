Immatricolazioni auto in Europa: +26% a marzo 2023

Le immatricolazioni di auto in Europa rafforzano il trend positivo registrato da inizio anno: a marzo 2023 le vendite di auto nuove sono aumentate del +26,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tra i 5 maggiori mercati europei la crescita più sostanziosa è registrata in Spagna, mentre Alfa Romeo vola con le immatricolazioni a +170%. Ecco i dettagli del report ANFIA sui dati ACEA, l’Associazione europea dei costruttori auto.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A MARZO IN UE: OLTRE 1,4 MILIONI

Le immatricolazioni di auto a marzo 2023 ammontano a 1.422.147 unità, il 26,1% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un trend positivo che si conferma anche nel primo trimestre con volumi che raggiungono 3.235.951 unità e +17,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “A marzo 2023 il mercato auto europeo si mantiene in rialzo a doppia cifra, con l’ottava crescita consecutiva (+26,1%) – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – anche grazie al confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-18,8%), impattato dalle interruzioni lungo la catena di fornitura di materie prime e componenti”. Tra i 5 major market, che rappresentano circa il 70% delle immatricolazioni nell’Unione europea (incluso il Regno Unito) tutti registrano una crescita delle immatricolazioni:

Spagna +66,1%;

+66,1%; Italia +40,7;

+40,7; Francia +24,2%;

+24,2%; Regno Unito +18,2%;

+18,2%; Germania +16,6%.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ELETTRICHE, IBRIDE E PLUG-IN IN EUROPA

Le immatricolazioni di auto elettrificate riprendono ad aumentare complessivamente:

elettriche (BEV), +43,2% e una quota di 15,5%;

(BEV), +43,2% e una quota di 15,5%; ibride plug-in (PHEV), +35,8% e una quota di 25,7%;

(PHEV), +35,8% e una quota di 25,7%; ibride non ricaricabili (HEV), +5,4% e una quota di 7%.

IMMATRICOLAZIONI AUTO EUROPA: ALFA ROMEO VOLA

Tra i principali gruppi, Stellantis ha registrato, in Europa, 251.122 immatricolazioni nel mese di marzo 2023 (+23,3%) con una quota di mercato del 17,7%. Stellantis segue il gruppo Volkswagen in testa con 346.314 immatricolazioni (+34,5) ed è davanti a Renault Group con 120.321 immatricolazioni (+26,9%). Tra i brand si distingue Alfa Romeo per una crescita del +170% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il trend è positivo per quasi tutti i marchi eccetto per Alpine (-43,1%), Smart (-9,7%), Jaguar (-9,7%) e Mitsubishi (-32%).