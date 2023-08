Immatricolazioni auto Europa +17% a luglio, l’analisi ANFIA

Le immatricolazioni auto in Europa hanno fatto registrare la dodicesima crescita consecutiva a luglio 2023. Sono state immatricolate 1.022.468 nuove auto, +16,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un ottimo risultato tendenziale, ma non assoluto, in termini di vendite, se si pensa che il confronto è con un periodo in decrescita del -10,6% a causa della scarsità di semiconduttori e altre materie prime. Ecco come stanno andando le vendite di auto nuove in Europa, con l’analisi ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

TOP 5 MAJOR MARKET IMMATRICOLAZIONI EUROPA A LUGLIO

Nei primi 7 mesi del 2023, le immatricolazioni auto in Europa hanno toccato i 7,6 milioni di volume, segnando un aumento del +17,6% rispetto all’anno precedente. Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA, che ha espresso , sottolinea che nonostante la ripresa, il mercato è ancora del 22% sotto ai livelli pre-pandemia. Ecco una sintesi delle vendite di auto nuove nei primi 5 maggiori mercati rappresentativi dell’Europa+UK a luglio:

Regno Unito , +28,3%;

, +28,3%; Francia , +19,9%;

, +19,9%; Germania , +18,1%;

, +18,1%; Spagna , +10,7%;

, +10,7%; Italia, +8,7%.

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN EUROPA PER ALIMENTAZIONE A LUGLIO

Il settore delle auto elettrificate sta vivendo un boom di crescita, con le immatricolazioni a luglio in aumento del +35,9%. Ecco un estratto in sintesi delle immatricolazioni di auto elettriche, Plug-in e ibride che rappresentano il 51,3% del mercato:

auto elettriche (BEV) hanno visto un salto del +62,4% , raggiungendo una quota di mercato del 14,6% superando le auto diesel vendute in Europa;

(BEV) hanno visto un salto del , raggiungendo una superando le auto diesel vendute in Europa; auto ibride non ricaricabili (HEV) hanno registrato +30,5% con una quota del 26,3% ;

(HEV) hanno registrato con una ; auto ricaricabili (BEV e PHEV), hanno raggiunto una quota del 22,5% e totalizzato vendite di 611 unità a luglio, con una crescita del +39,3%.

TOP 5 DEI COSTRUTTORI AUTO PER IMMATRICOLAZIONI A LUGLIO 2023

Le immatricolazioni di auto nuove a luglio 2023 non sconvolgono la classifica Costruttori e Brand, con in testa Volkswagen (280.294, +19%), Stellantis (160.251, -3,3%), Hyundai (96.672, +5,2%), Renault (95.740, +13,9%) e BMW (71.920, +19,9%). Mentre è interessante vedere anche quali brand si distinguono per trend di crescita:

Tesla (+794%, 17.842);

(+794%, 17.842); Mazda (+83,5%, 13.078);

(+83,5%, 13.078); Suzuki (+50,4%, 15.077);

(+50,4%, 15.077); Nissan (+38,3%, 22.164);

(+38,3%, 22.164); Ford (+25,3%, 41.507).

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.