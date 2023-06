Immatricolazioni auto: +23% a maggio, 4 su 10 elettrificate

Il mercato auto in Italia continua a crescere, nonostante le incertezze legate all’ipotesi di un ban per le auto ICE non alimentate ad e-fuel. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed elaborati da ANFIA, a maggio 2023 si sono registrate 149.411 immatricolazioni, con un aumento del +23,1% rispetto alle 121.349 unità registrate nello stesso mese dell’anno precedente. Le auto benzina e diesel continuano a crescere, mentre quelle elettrificate sono il 43% dei volumi. Ecco i dati in dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A MAGGIO 2023 IN ITALIA

Nei primi cinque mesi del 2023, i volumi complessivi hanno raggiunto le 702.339 immatricolazioni, con una crescita del +26,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A maggio la solidità del mercato è rappresentata da una ripresa del +23,1%, ma servono interventi per evitare che si perda lo slancio. “Per mantenere le buone performance di questi primi mesi del 2023 e, soprattutto, favorire ulteriormente il rinnovo del parco in chiave ecologica, è importante evitare l’‘effetto attesa’ legato all’annunciata rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni, accelerando l’entrata in vigore dei correttivi più volte richiesti, anche in considerazione del fatto che dal prossimo mese entreremo nel periodo estivo, di solito caratterizzato da volumi più bassi. Ribadiamo l’utilità di riallocare gli oltre 250 milioni di euro avanzati dall’ecobonus 2022”, ha dichiarato Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le auto a benzina sono aumentate del +23,9% a maggio, mentre le auto diesel sono cresciute del +24,4% rispetto allo stesso mese del 2022. Nei primi cinque mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina sono aumentate del +28,4%, mentre quelle delle auto diesel sono aumentate del +21,5%, con quote di mercato del 28% e del 19,3%, rispettivamente. Ecco i dati in dettaglio delle immatricolazioni per tipo di alimentazione:

Benzina , +23,9% e 28,7% in quota;

, +23,9% e 28,7% in quota; Diesel , +24,4% e 19,4%;

, +24,4% e 19,4%; ibride non ricaricabili , +27,7% e 34,7%;

, +27,7% e 34,7%; ibride elettriche plug-in , -11,1% 4,4%;

, -11,1% 4,4%; elettriche , +38,2% e 4,1%;

, +38,2% e 4,1%; Metano , -92,1% e 0,07%;

, -92,1% e 0,07%; GPL, +31,9% e 8,4%.

TOP 10 IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE A MAGGIO 2023

La Top 10 delle auto nuove più vendute in Italia come di consueto vede i modelli del gruppo Stellantis occupare le posizioni più alte con Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 Mild Hybrid. La Jeep Compass è il modello più venduto tra le Plug-in, mentre l’Alfa Romeo Tonale entra nella Top 10 delle ricaricabili. Nella Top 10 delle auto elettriche la Fiat 500 è stata scalzata dalla Tesla Model Y, mentre la Peugeot 208 è scesa in 9^ posizione. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.