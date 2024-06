Hyundai Tuscon: il rinnovato C-SUV a partire da 32.850 euro

Era il 2020 quando venne lanciata sul mercato la quarta generazione di Hyundai Tucson, il C-SUV che di lì ha poco è riuscito a conquistare l’Europa con vendite da record. Oggi, a quattro anni di distanza da quel fortunato esordio, il marchio coreano presenta il restyling che promette di ripetere l’eccezionale escalation di penetrazione nel mercato, tentando di confermarsi anche in Italia. Alle nostre latitudini Tucson ha fatto breccia, specialmente nella sua versione Full Hybrid.

HYUNDAI TUCSON RIVEDE IL LOOK

Hyundai Tucson si dà una rinfrescata al look, per restare in cima al gradimento degli automobilisti del Vecchio Continente. Questo significa che il C-SUV conferma il linguaggio stilistico “Parametric Dynamics” ma lo traghetta verso un’altra dimensione, nella quale si guadagnano linee più scolpite. Il frontale è contraddistinto da un’unione di forme sottili e angolari nella griglia e nel paraurti, e dalla firma luminosa Parametric Hidden resa ancora più decisa. Al posteriore, invece, si percepisce una forza massiccia, maggiore rispetto a quella del recente passato.

Volgendo uno sguardo agli interni, qui si scopre un’architettura stravolta per esaltare l’esperienza di bordo di guidatore e passeggeri. Dunque, la Hyundai Tucson guadagna un nuovo volante, così come una console centrale che è stata riprogettata con ricarica wireless integrata. Cambia anche la collocazione del cambio, che viene installato sul piantone dello sterzo. Sul lato della digitalizzazione viene fatta un’opera significativa, con l’approdo a bordo del doppio display curvo che integra il cluster e l’infotainment, entrambi da 12,3’’. Ogni dettaglio – assicurano i tecnici di Hyundai – è stato progettato per semplificare e rendere più piacevole la vita di chi risiede dentro alla vettura.

LA GAMMA MOTORI DI HYUNDAI TUCSON

La rinnovata Hyundai Tucson presenta ai nastri di partenza una gamma di motori ricca e ben definita. Qualunque tipologia di cliente può essere accontentato, poiché il C-SUV coreano offre propulsori Mild Hybrid benzina o diesel, Full-Hybrid o Plug-in Hybrid. Inoltre, ogni motore a listino rispetta tutti i nuovi standard europei sulle emissioni e sulla sicurezza (Euro 6E e GSR2b). Andando a vedere più nel dettaglio, la rosa di powertrain viene composta da:

1.6 T-GDI da 215 CV , Full-Hybrid, con cambio automatico a 6 rapporti, 2WD o 4WD;

, Full-Hybrid, con cambio automatico a 6 rapporti, 2WD o 4WD; 1.6 T-GDI da 160 CV benzina , Mild-Hybrid a 48 volt, con cambio manuale o autoamtico;

, Mild-Hybrid a 48 volt, con cambio manuale o autoamtico; 1.6 CRDi da 136 CV diesel , Mild Hybrid a 48 Volt, con cambio automatico e trazione anteriore;

, Mild Hybrid a 48 Volt, con cambio automatico e trazione anteriore; 1.6 Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV, capace di percorrere fino a 65 km in modalità 100% elettrica (WLTP).

ALLESTIMENTI E PREZZI NUOVA HYUNDAI TUCSON

La nuova Hyundai Tucson viene proposta sul mercato in quattro allestimenti: