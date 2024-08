Hyundai Tucson Plug-in: ora anche 2WD da 28.600 euro

yundai amplia la gamma della nuova Tucson Plug-in Hybrid presentando, dopo la 4WD, anche la versione 2WD (trazione anteriore). Una variante prettamente Business, ma anche per i privati che non hanno bisogno della versione a 4 ruote motrici. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo nei dettagli le versioni e il prezzo della Hyundai Tucson Plug-in 2WD. In questo articolo invece ci sono tutti i dati tecnici diffusi al lancio della nuova Hyundai Tucson.

MOTORI HYUNDAI TUCSON PLUG-IN 2WD

La Nuova Tucson Plug-in Hybrid 2WD mantiene la stessa struttura avanzata della versione 4WD. È dotata di un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, affiancato da un motore elettrico da 98 CV e una batteria da 13.8 kWh, raggiungendo una potenza combinata di 253 CV e una coppia di 367 Nm. Questa configurazione è accreditata di un’autonomia di guida completamente elettrica fino a 71 km nel ciclo combinato e fino a 90,9 km nel ciclo urbano, secondo i test WLTP di omologazione.

Hyundai conferma anche per questa versione “semplificata” lo stesso sistema di gestione del powertrain progettato per ottimizzare l’efficienza energetica. Quando il livello di carica della batteria scende sotto una soglia predefinita, il sistema passa automaticamente alla modalità ibrida, per mantenere bassi i consumi di carburante.

ALLESTIMENTI E PREZZO HYUNDAI TUCSON PLUG-IN 2WD

La Nuova Tucson Plug-in Hybrid 2WD è disponibile in tre allestimenti, ciascuno pensato per soddisfare esigenze specifiche dei clienti.

Business:

Prezzo di partenza: € 46.200

di partenza: Dotazione di serie: Panoramic Curved Display con doppi display da 12.3’’, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, connettività Bluelink, Apple CarPlay e Android Auto wireless, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise Control, sedili regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, climatizzatore automatico a due zone, caricatore wireless per smartphone e sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense.

Excellence:

Prezzo di partenza: € 48.700

di partenza: Dotazioni aggiuntive rispetto alla Business: cerchi in lega da 19’’, fari Full LED Wide Projection a matrice, fari posteriori Full LED, portellone elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, Remote Seat Folding, Head-Up Display e sistema audio Krell Premium con subwoofer e amplificatore.

N Line:

Prezzo di partenza: € 48.700

di partenza: Dotazioni specifiche: design sportivo con cerchi in lega da 19’’ dedicati, paraurti specifici, passaruota in tinta carrozzeria, interni con cuciture rosse a contrasto, sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente in misto pelle/tessuto scamosciato e pedaliera in metallo.

OFFERTE HYUNDAI TUCSON PLUG-IN 2WD

La Nuova Tucson Plug-in Hybrid 2WD beneficia di un’offerta commerciale vantaggiosa grazie alla combinazione delle promozioni Hyundai e degli ecoincentivi statali:

Con il programma “ Hyundai Plus ” e il finanziamento a tasso agevolato “ Hyundai Light ”, è possibile ottenere il modello Business 2WD con una rata di € 139 al mese per 35 mesi, previa rottamazione e finanziamento, con un anticipo di € 2.500 e 45.000 chilometri inclusi.

” e il finanziamento a tasso agevolato “ ”, è possibile ottenere il modello per 35 mesi, previa rottamazione e finanziamento, con un anticipo di € 2.500 e 45.000 chilometri inclusi. Il vantaggio cliente totale arriva a € 17.600, derivante da una promozione Hyundai di € 7.600 e un Ecobonus statale di € 10.000, portando il prezzo finale in promozione a € 28.600.

Inoltre, i finanziamenti “Hyundai Plus” permettono al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura con una nuova Hyundai, mantenerla, o restituirla senza ulteriori costi.