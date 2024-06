Hyundai Bayon: il restyling del SUV compatto parte da 21.500 euro

Suonano le campane del rinnovamento per Hyundai Bayon, il SUV da città che riceve un corposo restyling in grado di rinfrescare il look e di aggiornare le ricche dotazioni. Confermati tutti i punti di forza di un veicolo che si è fatto apprezzare per versatilità e pragmatismo, elementi essenziali per vincere la partita in un mercato e, in particolar modo in un segmento, molto competitivo.

HYUNDAI BAYON, LE NOVITA’ ESTETICHE

Dunque, la nuova Hyundai Bayon si distingue per uno stile moderno e personale, fattore che sicuramente la fa spiccare dall’anonimato. Le luci anteriori diurne a LED sono adesso congiunte da una barra, anche questa a LED, per realizzare la firma luminosa Seamless Horizon. Inoltre, la forma e il disegno del paraurti anteriore sono stati cambiati per trasferire alla vettura un temperamento più cattivo, grazie anche a una griglia di nuova concezione che si apre nella parte inferiore, utile per alzare l’asticella della sportività.

La rinnovata Hyundai Bayon sfoggia con orgoglio dei cerchi in lega da 16 e 17’’ di ultima concezione. Osservando, invece, la parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia esaltano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore ci ricorda che stiamo parlando di un B-SUV. In generale, il saggio uso di linee angolari e orizzontali, oltre che di forme triangolari che si ritrovano sia nella carrozzeria sia nell’architettura dei fari, trasmette un senso di robustezza alla nuova Bayon.

TANTA TECNOLOGIA A BORDO DI HYUNDAI BAYON

Lo spazio interno di Hyundai Bayon resta ampio per la categoria, così come il bagagliaio, anche se ciò che colpisce in questo restyling è l’avanzamento tecnologico della vettura. Di serie il SUV compatto offre navigatore con schermo touch da 10,25” con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, coi quali visionare in tempo reale le previsioni sul traffico, la ricerca di parcheggi, i ristoranti e altri punti d’interesse. Di serie lo sono anche Apple CarPlay, Android Auto, e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

La dotazione tecnologica della nuova Bayon è completata dai sistemi inclusi in Hyundai Smart Sense, tra i quali figurano:

il Forward Collision Assist (FCA) con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist;

con le funzioni City, Urban, Pedestrian e Cyclist; il Lane Following Assist (LFA) che supporta il guidatore a rimanere al centro della corsia tramite la correzione attiva del volante;

che supporta il guidatore a rimanere al centro della corsia tramite la correzione attiva del volante; il Rear Occupant Alert (ROA) che evita al guidatore di dimenticare oggetti o persone sui sedili posteriori quando esce dal veicolo;

che evita al guidatore di dimenticare oggetti o persone sui sedili posteriori quando esce dal veicolo; il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) , che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi. Se necessario, il BCA applica una frenata differenziata per evitare la collisione o ridurre i danni dell’impatto;

, che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi. Se necessario, il BCA applica una frenata differenziata per evitare la collisione o ridurre i danni dell’impatto; eCall di seconda generazione, che avvisa automaticamente i servizi di emergenza se gli airbag del veicolo si aprono in caso di incidente.

ALLESTIMENTI E PREZZI HYUNDAI BAYON

Grazie a questo restyling, l’allestimento di partenza della nuova Hyundai Bayon è chiamato XTech, che prevede una dotazione già ricca, che include:

quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2”;

con cluster centrale TFT da 4,2”; alzacristalli elettrici sia anteriori che posteriori, presa USB-C;

sistema di navigazione touch da 10,25” con servizi Bluelink, OTA e funzioni Apple CarPlay e Android Auto..

L’allestimento XTech è offerto con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV a un prezzo di listino di 21.150 euro.

Il secondo allestimento è XLine, che aggiunge al precedente:

i cerchi in lega da 16”;

fari anteriori Full LED con barra LED orizzontale;

la strumentazione Cluster Supervision con schermo da 10,25’’;

con schermo da 10,25’’; i sensori di parcheggio posteriori;

la luce ambiente multicolor.

Questo allestimento è disponibile a partire da 22.800 euro, ed è abbinabile alle motorizzazioni 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV, e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV.

Infine, il top di gamma è l’allestimento XClass che, in aggiunta ai contenuti della XLine, offre:

fari posteriori a LED;

cerchi in lega da 17”;

vetri posteriori oscurati ;

; tetto a contrasto;

climatizzatore automatico;

Pulsante d’avviamento Start Button con Smart Key;

con Smart Key; caricatore wireless per smartphone e presa USB per la ricarica posteriore.

A partire da 27.100 euro è disponibile in versione mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV, anche con cambio DCT a 7 rapporti.