Fiat Panda 2024, aperti gli ordini: prezzo e versioni disponibili

A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale, Fiat annuncia l’apertura degli ordini per la Fiat Panda 2024, nuova versione della city car di segmento A della casa italiana che arriva sul mercato con l’inedito allestimento top di gamma Pandina. La Panda, in questa nuova veste, si rinnova con una dotazione più ricca e confermando tutti i suoi punti di forza. Si tratta di un nuovo importante passo in avanti per il modello che quest’anno compie 13 anni di carriera (la produzione è iniziata a Pomigliano d’Arco nel 2011). Vediamo tutti i dettagli sulla Nuova Fiat Panda 2024.

FIAT PANDA 2024: LE NOVITA’

Fiat annuncia l’apertura degli ordini della Nuova Fiat Panda 2024 che arriva sul mercato con diverse novità. La vettura si presenta sul mercato con:

una dotazione di ADAS aggiornata con l’aggiunta di frenata autonoma di emergenza, segnalazione del superamento di corsia, rilevatore di stanchezza, sistema di lettura dei limiti di velocità e tutti gli altri elementi necessari per rispettare l’attuale normativa

con l’aggiunta di frenata autonoma di emergenza, segnalazione del superamento di corsia, rilevatore di stanchezza, sistema di lettura dei limiti di velocità e tutti gli altri elementi necessari per rispettare l’attuale normativa quadro strumenti da 7 pollici completamente digitale e tre diverse grafiche

e tre diverse grafiche sensori di parcheggio posteriori

Cruise Control , disponibile sulla versione base con il City Pack e di serie sulla Pandina

, disponibile sulla versione base con il City Pack e di serie sulla Pandina nuova Radio DAB touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto

con nuovi colori per la carrozzeria: Giallo, Bianco, Nero, Rosso e Blu

FIAT PANDA 2024: GLI ALLESTIMENTI

La gamma della nuova segmento A di casa Fiat arriva sul mercato in due versioni:

Panda con Urban look

con Pandina con Cross look

La versione Pandina è un allestimento top di gamma che aggiunge alla dotazione base i cerchi Style da 15 pollici con finitura bicolore, la radio con display da 7 pollici, i sensori di pioggia e crepuscolare, il sedile posteriore unico abbattibile e la configurazione a 5 posti e molti altri elementi. L’allestimento Panda è abbinabile al Pack City, che aggiunge il Cruise control, gli specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, la radio con display touch da 5 pollici e il sedile regolabile in altezza. Con il Pack City è possibile aggiungere alla versione base della Nuova Panda anche il kit a 5 posti.

FIAT PANDA 2024: MOTORE

Il motore della Fiat Panda 2024 non cambia. Sotto al cofano c’è sempre il “solito” sistema mild hybrid. Si tratta dell’oramai ben noto 1.0 FireFly da 70 CV che viene abbinato al cambio manuale a 6 marce. Il motore si caratterizza per:

un consumo nel ciclo combinato WLTP di 5-5.1 litri per ogni 100 chilometri

emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP di 113-116 g/km

Tutta la gamma della Panda ha l’omologazione Euro 6.4.

FIAT PANDA 2024: PREZZI

La Nuova Fiat Panda 2024 arriva in Italia con il seguente listino prezzi:

Panda: 15.900 euro

Pandina: 18.900 euro

I clienti che sceglieranno la versione base Panda possono aggiungere:

il Pack City con un sovrapprezzo di 650 euro

con un sovrapprezzo di 650 euro il Kit 5 posti con un sovrapprezzo di 270 euro (è obbligatorio avere il Pack City)

Fiat ha annunciato anche un’offerta lancio che prevede anticipo zero e rate da 145 euro oltre a una rata finale residua di 8.494 euro. Per tutti i dettagli sulla promozione e su tutte le altre offerte previste da Fiat in occasione del lancio della Nuova Fiat Panda 2024 è possibile consultare il sito della casa oppure recarsi in una concessionaria.