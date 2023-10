DS 3: tutte le novità per la gamma 2024

DS ha annunciato un importante aggiornamento per uno dei suoi modelli di riferimento, la DS 3. La city car della casa francese, infatti, si rinnova, proponendo ora una gamma semplificata e caratterizzata da una dotazione di serie più ricca. In particolare, per tutte le versioni della vettura sono inclusi di serie i servizi connessi. Tra le novità c’è anche la serie speciale DS 3 ESPIRIT DE VOYAGE, già presentata dalla casa francese nei giorni scorsi. Vediamo, quindi, tutte le novità della DS 3 MY 2024 per il mercato italiano.

NUOVA DS 3 MY 2024: LA DOTAZIONE DI SERIE

La Nuova DS 3 in versione MY 2024 si aggiorna proponendo una gamma più lineare e con una dotazione di serie più ricca. A disposizione dei clienti ci saranno:

quattro livelli di allestimento;

nuove dotazioni per le versioni BASTILLE e PERFORMANCE LINE che includono ora vetri oscurati posteriori, cerchi in lega DUBLINO da 18 pollici, il bracciolo centrale anteriore, le alette parasole con specchietti di cortesia e LED nascosti, lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico;

per le versioni e che includono ora vetri oscurati posteriori, cerchi in lega DUBLINO da 18 pollici, il bracciolo centrale anteriore, le alette parasole con specchietti di cortesia e LED nascosti, lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico; l’allestimento OPERA è ancora la versione top di gamma e ha interni in nappa Nero Basalto e sedili con design a cinturino d’orologio;

è ancora la e ha interni in nappa Nero Basalto e sedili con design a cinturino d’orologio; la gamma si completa con la versione speciale ESPIRIT DE VOYAGE presentata nei giorni scorsi;

DS 3 MY 2024 punta così a conquistare il mercato, proponendo una dotazione di serie più ricca e maggiori opzioni per i clienti, già a partire dal modello base. Confermata, inoltre, la gamma di motorizzazioni della DS 3 2024.

I PREZZI DELLA NUOVA DS 3 MY 2024

Per il momento, DS non ha ancora comunicato i prezzi della Nuova DS 3 MY 2024. La gamma aggiornata del modello entry level della casa francese sarà disponibile nelle concessionarie italiane entro la fine dell’anno in corso. Nonostante l’incremento della dotazione di serie, annunciato oggi, il listino non dovrebbe discostarsi troppo da quello attuale che prevede un prezzo di partenza di 28.050 euro. Saranno confermati anche i motori con la possibilità di scegliere tra:

il benzina Puretech 100 con cambio manuale;

con cambio manuale; il benzina Puretech 130 con cambio automatico;

con cambio automatico; il diesel BlueHDI 130 con cambio automatico;

con cambio automatico; la versione elettrica E-Tense con motore da 155 CV;

Ulteriori dettagli in merito al listino prezzi della Nuova DS 3 MY 2024 arriveranno a breve. Le nuove versioni della entry level di casa DS sono in arrivo nelle concessionarie italiane.

SERVIZI CONNESSI PER TUTTA LA GAMMA 2024 DI DS 3

DS ha annunciato anche l’arrivo di servizi connessi su tutta la sua gamma. Anche per la Nuova DS 3 2024 c’è, quindi, la possibilità di sfruttare questi servizi e gli aggiornamenti OTA (Over the Air) per accedere a nuove funzioni e poter contare su di un sistema multimediale sempre aggiornato. I modelli DS potranno contare su:

Connect One Pack con funzioni SOS e DS Assistance oltre che con manutenzione a distanza;

con funzioni SOS e DS Assistance oltre che con manutenzione a distanza; Connect Plus Pack con navigazione 3D connessa, indicazione delle stazioni di servizio, con prezzi del carburante, e punti di ricarica elettrica;

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che i servizi connessi possono rappresentare una limitazione per gli automobilisti oltre che una minaccia per la privacy. È bene, quindi, sempre valutare con molta attenzione le caratteristiche di queste proposte da parte delle case costruttrici.