Dacia Sandero economica: quanto costa con lo sconto?

OFFERTE DACIA SANDERO CON LO SCONTO

A gennaio 2025 tutti i modelli di Dacia Sandero sono offerti con la formula del finanziamento. Ad esempio la Stepway 1.0 TCe ECO-G Expression (Gpl), che costa da listino 16.900 euro, si può avere a condizioni agevolate versando un anticipo di 4.830 euro, 36 rate da 89 euro e maxi-rata finale da 10.647 euro o si è liberi di restituirla. Maggiori informazioni qui.

L’offerta è valida fino al 3/2/2025 sulle vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte.

Attenzione: tutti i prezzi esposti nell’articolo si riferiscono sempre alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

PERCHÉ LE DACIA COSTANO MENO DEGLI ALTRI MARCHI?

Dicevamo all’inizio che uno dei motivi principali del successo sul mercato della Dacia Sandero sono i prezzi bassi. Ma perché le auto Dacia costano poco, o comunque generalmente meno degli altri marchi automobilistici?

Le Dacia costano poco innanzitutto perché sono ‘essenziali‘. Lo ha spiegato in un’intervista recente il CEO della casa rumena, Denis Le Vot. Essenziali significa che pesano meno e quindi costano meno (della concorrenza). Tutto il superfluo viene eliminato: “Ad esempio la Jogger pesa 1.200 kg mentre la media dei concorrenti a 7 posti pesa 260 kg in più tra Adas e accessori. 260 kg in più significa 1.500 kg. Invece i nostri 1.200 kg richiedono motori meno potenti e meno costosi“.

Un altro motivo che porta le Dacia a costare poco è il processo di produzione, e il fatto di essere sotto l’ombrello di Renault aiuta parecchio: “Abbiamo preso la piattaforma della Clio“, ha raccontato ancora Le Vot, “e ci abbiamo lavorato due anni per decidere cosa tenere o cosa togliere per rimanere essenziali“. Lavorato, per giunta, a costi inferiori rispetto alla media: le auto Dacia vengono infatti prodotte in Romania, dove il costo del lavoro è decisamente più basso rispetto ad altre parti d’Europa e del mondo, e questo incide molto sul prezzo finale dell’auto.

Non va inoltre dimenticato che i motori delle vetture Dacia sono realizzati dalla casa madre francese, circostanza che fa risparmiare parecchio sui costi di produzione visto che il motore è l’elemento che comporta maggiori spese nella progettazione e nella realizzazione di un’auto.