Coma mai le Dacia costano poco?

Con più di 35 mila immatricolazioni, peraltro in crescita del +14,9% sull’anno scorso, la Dacia è risultata la quarta marca più venduta in Italia nei primi quattro mesi del 2024, e la Sandero il secondo modello più venduto dopo la Panda. Continua dunque l’escalation del marchio rumeno di proprietà della Renault che deve il suo successo ai prezzi bassi, alla buona affidabilità delle vetture e alla versatilità dei motori. Ad esempio Dacia è una delle poche case europee che punta ancora forte sul Gpl, soddisfacendo l’alta richiesta che c’è in Italia. Ma come mai le Dacia costano poco? I motivi sono diversi, proviamo a scoprirli tutti.

DACIA COSTANO POCO PERCHÉ SONO “ESSENZIALI”

Le Dacia costano poco innanzitutto perché sono ‘essenziali‘. Lo ha spiegato in un’intervista recente lo stesso CEO della casa rumena, Denis Le Vot. Essenziali significa che pesano meno e quindi costano meno (della concorrenza). Tutto il superfluo viene eliminato: “Ad esempio la Jogger pesa 1.200 kg mentre la media dei concorrenti a 7 posti pesa 260 kg in più tra Adas e accessori. 260 kg in più significa 1.500 kg. Invece i nostri 1.200 kg richiedono motori meno potenti e meno costosi“. Risparmiare sugli Adas vuol dire però costruire auto meno sicure, e infatti i crash test Euro NCAP non sono sempre teneri con le Dacia, ma per Le Vot è solo una questione di compromessi: “Le nostre auto rispettano le norme europee se non di più, però facciamo delle scelte: adesso sembra che non si possa vivere senza Adas ma spesso vengono disattivati da chi guida. Noi riteniamo di avere il giusto equilibrio e comunque offriamo il massimo nella sicurezza passiva“.

PREZZI BASSI DACIA: C’ENTRA IL PROCESSO DI PRODUZIONE

Un altro motivo che porta le Dacia a costare poco è il processo di produzione, e il fatto di essere sotto l’ombrello di Renault aiuta parecchio: “Abbiamo preso la piattaforma della Clio“, ha raccontato ancora Le Vot, “e ci abbiamo lavorato due anni per decidere cosa tenere o cosa togliere per rimanere essenziali“. Lavorato, per giunta, a costi inferiori rispetto alla media: le auto Dacia vengono infatti prodotte in Romania, dove il costo del lavoro è decisamente più basso rispetto ad altre parti d’Europa e del mondo, e questo incide molto sul prezzo finale dell’auto

Non va inoltre dimenticato che i motori delle vetture Dacia sono realizzati dalla casa madre francese, circostanza che fa risparmiare parecchio sui costi di produzione visto che il motore è l’elemento che comporta maggiori spese nella progettazione e nella realizzazione di un’auto. Ovviamente chi compra una Dacia non deve aspettarsi materiali di primissimo livello sia all’esterno che all’interno dell’auto, ma il rapporto qualità-prezzo resta comunque altissimo.

QUANTO COSTA UNA DACIA NUOVA? CON GLI INCENTIVI POCO PIÙ DI 4.000 EURO

Vediamo adesso quanto costano attualmente le Dacia con i prezzi aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Questi prezzi si possono ulteriormente abbassare con i nuovi incentivi auto 2024, ad esempio la Spring elettrica può arrivare a costare poco più di 4.000 euro!

Dacia Sandero: da 13.250 a 17.550 euro

Dacia Sandero Stepway: da 15.300 a 18.750 euro

Dacia Spring: da 17.900 a 20.200 euro

Dacia Jogger: da 18.100 a 26.950 euro

Dacia Duster (2018): da 17.750 a 25.450 euro

Dacia Duster (2024): da 19.700 a 27.900 euro.

Tutti i prezzi si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.