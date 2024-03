Dacia: il 75% degli italiani la compra a GPL

Continua il buon momento di Dacia in Italia. Il brand del Gruppo Renault, infatti, ha chiuso il primo bimestre del 2024 con risultati molto positivi, sia in senso assoluto che in rapporto all’andamento dell’intero mercato delle quattro ruote. Dacia, infatti, cresce più del mercato e si rafforza in alcuni settori, confermandosi come il costruttore più scelto dai clienti privati in Italia. Da notare, inoltre, che le Dacia GPL sono sempre di più un punto di riferimento del mercato e sono scelte da 75% dei clienti privati del brand.

INIZIO 2024 POSITIVO PER DACIA IN ITALIA

Partiamo dai numeri sulle immatricolazioni forniti da UNRAE e relativi ai primi due mesi del 2024. Il primo bimestre dell’anno per Dacia si chiude con:

8.974 immatricolazioni a febbraio , con una crescita del +15% rispetto allo scorso anno (il mercato è cresciuto del +12,8%) e una quota di mercato del 6,1%

Complessivamente, Dacia è il terzo brand in Italia per immatricolazioni nel 2024, alle spalle di Fiat e Toyota. Da notare che Dacia piazza due modelli nella Top 10 delle auto più vendute in Italia nel 2024:

la Dacia Sandero è seconda con 12.349 unità immatricolate

Ricordiamo che da inizio anno è disponibile in Italia la Nuova Dacia Duster 2024, modello di riferimento della gamma Dacia che può contare ance sulla variante ECO-G 100 con motore benzina/GPL.

DACIA GUIDA IL MERCATO TRA I PRIVATI

I dati rivelati da Dacia, inoltre, confermano il successo del brand tra gli acquirenti privati. In questo segmento di mercato, infatti, Dacia è il costruttore più scelto facendo registrare:

un incremento del +15% dei volumi rispetto a febbraio 2023

A contribuire al successo di Dacia c’è anche la Dacia Spring, seconda tra le elettriche nel bimestre e appena aggiornata con il debutto della Nuova Dacia Spring 2024.

NUMERI RECORD PER LE DACIA GPL

Le Dacia GPL guidano la crescita del brand in Italia. Secondo i dati forniti dalla casa costruttrice:

il 75% delle vetture vendute ai privati sono modelli della gamma Dacia GPL , con un risultato migliore rispetto a quello ottenuti nel 2023 quando la percentuale era del 72%

Secondo i dati UNRAE, inoltre, la Top 10 delle auto GPL più vendute in Italia nel 2024 (in questa classifica non si fa distinzione tra clienti privati e non) vede ben 3 modelli Dacia:

la Dacia Sandero è prima con 9.516 unità

LE DACIA GPL TRASCINANO IL MERCATO

Il successo delle Dacia GPL fa bene all’intero mercato delle auto GPL in Italia che chiude il primo bimestre del 2024 con numero in crescita:

solo a febbraio sono state immatricolate 14.180 unità con un incremento del +6,5% rispetto a febbraio dello scorso anno

Attualmente, il market share delle auto GPL in Italia è di 10,2%. Si tratta di un dato in linea con quello dello scorso anno.