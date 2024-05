Cupra Born VZ: le novità in performance, autonomia e sostenibilità

Cupra Born VZ, questa è l’ultima versione della prima auto 100% del marchio spagnolo, resosi entità indipendente da Seat già dal 2018. Cupra, dunque, continua la sua espansione e prosegue nella sua crescita grazie a una serie di prodotti moderni e originali, non solo nella linea ma anche nei contenuti. In questa ottica nasce e si sviluppa la nuova Born VZ che promette di elettrizzare i suoi clienti con una serie di primizie affascinanti.

CUPRA BORN VZ, TELAIO E MOTORE AFFINATI

VZ è l’acronimo di Veloz, e questa nuova Cupra Born VZ ha voglia di rispettare il nome che i suoi progettisti gli hanno affibbiato. Il cuore di questa vettura compatta è un propulsore totalmente elettrico, rivisto per raggiungere un range di potenza mai visto finora nella suppur giovane storia di questo modello: 240 kW (326 CV), con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. Anche la coppia incrementa la sua esuberanza fino a 545 Nm, il 75% in più rispetto a qualsiasi altra versione Born.

Nel complesso migliorano anche le performance, perché la Cupra Born VZ può scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h. Non finisce qui, perché gli aggiornamenti sono stati apportati anche al telaio per guadagnare un coinvolgimento al volante più sincero ed entusiasmante. Gran parte del merito va attribuito alle nuove sospensioni sportive con DCC, che garantiscono una risposta immediata dello sterzo e dell’impianto frenante. Al posteriore fanno capolino anche nuove molle che si combinano con le impostazioni aggiornate delle valvole degli ammortizzatori e il design delle molle anteriori, con barre antirollio rinnovate, per impostare il setting DCC Sport. Infine, anche lo sterzo è stato oggetto di rivisitazione con nuovi hardware e software per rendere la vettura ancora più audace.

AUTONOMIA E RICARICA PER CUPRA BORN VZ

Nonostante gli upgrade dal taglio sportivo, i tecnici del marchio del Gruppo Volkswagen sono stati in grado di garantire un’alta efficienza alla Cupra Born VZ, che sfoggia un’autonomia fino a 599 km grazie al pacco batterie dalla capacità netta di 79 kWh. La ricarica può essere effettuata sia a casa, usando un sistema di ricarica a corrente alternata AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce in corrente continua DC da 185 kW, permettendo una ricarica rapida dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

UN OCCHIO ALL’AMBIENTE PER CUPRA BORN VZ

Cupra Born VZ porta in dote qualche ritocco estetico esterno, che conta su:

cerchi in lega forgiati da 20’’ o con inserti rame 3D;

logo VZ cromato scuro sul bagagliaio;

sul bagagliaio; lettering Cupra in colore cromato scuro.

Nella cellula abitativa, invece, è stato usato un approccio eco sostenibile, che permette alcuni vantaggi, non solo etici, ma anche di riduzione del peso, a tutto vantaggio dell’efficienza. Nella Cupra Born VZ compaiono dei sedili sportivi avvolgenti di serie realizzati in tessuto riciclato Seaqual Yarn e Dinamica con il 73% di poliestere riciclato. Inoltre, si segnala anche l’utilizzo di una materia sostenibile in fibra di lino sullo schienale dei sedili sportivi avvolgenti Cup Bucket. Questa tecnica trae dalla natura attributi specifici diretti a migliorare l’abitacolo. Il materiale, ricavato dalla pianta del lino, non soltanto aiuta ad abbassare il peso sulla bilancia, ma ha permesso un uso più limitato della plastica. È la prima volta che un’auto firmata Cupra incorpora fibre naturali, in linea con approccio amico della natura.

CUPRA BORN VZ, SICUREZZA E TECNOLOGIA

Cupra Born mostra un bel passo in avanti per quanto riguarda la tecnologia a bordo e la sicurezza. L’elettrica spagnola beneficia di:

infotainment rinnovato con schermo touch da 12,9” ;

; Smart Light con luci LED per l’ambiente interno;

Front Assist ;

; ECC;

Intellingent Park Assist;

Adaptive Cruise Control;

Lane Assist;

Front Light Assist.

Born VZ sarà introdotta nel mercato italiano nel terzo trimestre del 2024. Prezzi ancora da definire.