Come sarà la nuova Panda 2024?

Il conto alla rovescia per la nuova Panda 2024 è iniziato. Di certo c’è infatti solo la data della presentazione delll’11 luglio. Per il resto si va avanti a suon di brevetti e congetture, ricostruzioni e dichiarazioni. C’è però una constatazione da notare ed è la crescente attesa per il rilascio di questo modello iconico. La conferma arriva dal moltiplicarsi delle informazioni che, inizialmente diffuse come voci di corridoio, hanno guadagnato credibilità nel tempo. Il gruppo Stellantis ha di recente registrato i brevetti per il design di un veicolo. Intendiamoci, non è affatto detto che si tratti della versione definitiva dell’auto, ma alcuni dettagli lasciano immaginare che si tratterà della nuova generazione della Fiat Panda. La volontà del gruppo automobilistico è di introdurre una versione completamente elettrica.

COSA CI ASPETTIAMO DALLA NUOVA PANDA 2024

Il lancio della nuova Panda 2024 è uno degli eventi più attesi nel mondo dell’automotive. Accanto alle varianti endotermiche e ibride, che dovrebbero continuare a essere disponibili fino alla fine del 2026, Fiat dovrebbe avviare le vendite di un’innovativa versione 100% elettrica. Più grande e dal design moderno, questo nuovo veicolo metterà in mostra una lunghezza di circa 4 metri e si baserà su una piattaforma ultra compatta simile a quella utilizzata per la nuova Citroën e-C3. Sulla base delle immagini del brevetto emerge come la nuova Panda 2024 elettrica, caratterizzata da cinque porte e quattro posti, presenterà sbalzi ridotti per ottimizzare lo spazio interno. Salta subito agli occhi l’altezza da terra elevata per adattarsi a un utilizzo versatile come city crossover compatto.

Non solo elementi estetici della Citroën e-C3, la nuova Fiat Panda potrebbe integrare componenti ispirati anche dal concept Centoventi, esposto al Salone di Ginevra nel 2019. Questo prototipo era stato progettato per anticipare le linee guida estetiche e strutturali della futura Panda, mettendo in luce un abitacolo spazioso, l’uso di materiali sostenibili e riciclati e una standardizzazione dei processi produttivi. Il powertrain completamente elettrico e le opzioni di personalizzazione post-vendita erano alcuni dei punti di forza del Centoventi. Sono caratteristiche che si potrebbero riflette nella nuova Panda 2024, configurandola come una scelta per chi cerca un veicolo adattabile alle esigenze urbane moderne.

NUOVA PANDA 2024: CI SARÀ SOLO LA VERSIONE ELETTRICA?

Secondo le strategie di Stellantis, La nuova Panda 2024 verrà prodotta nello stabilimento in Serbia. In ballo c’è l’adozione di un pacco batteria da 44 kWh che alimenterà un motore elettrico posizionato all’avantreno, capace di sviluppare 113 CV. L’autonomia garantita è di circa 320 chilometri secondo il ciclo di misurazione WLTP. Proposta a un prezzo inferiore alla soglia di 25.000 euro, siamo davanti a un crocevia della transizione ecologica del marchio. Tra le ipotesi c’è anche la realizzazione di una versione più accessibile, con un prezzo al di sotto dei 20.000 euro, equipaggiata con un pacco batterie di dimensioni ridotte con un’autonomia di circa 200 chilometri.

Non solo la versione elettrica, nonostante persistano incertezze riguardo al lancio di una versione ibrida leggera, si vocifera di una variante che condivida lo stesso motore della Fiat 600. Si tratta di un propulsore turbo da 1.2 litri e 3 cilindri capace di erogare 100 CV, accoppiato a un cambio automatico robotizzato e un modulo ibrido a 48 V integrato nel sistema di trasmissione.

ALTRI DETTAGLI SULLA NUOVA PANDA 2024

I nuovi brevetti rivelano dettagli anche sugli interni della nuova Panda 2024. Ad esempio il rinnovamento del tascone un accessorio storico collocato davanti al passeggero. Originariamente realizzato in vinile morbido sulla prima Panda, nella nuova versione sarebbe previsto in plastica rigida. Oltretutto incorpora le bocchette dell’aria che si estendono trasversalmente sulla plancia. Allo stesso mode del modello originale del 1980, il cruscotto della nuova Panda 2024 adotta una configurazione a sbalzo. Nella versione attuale, questo elemento non si limita a collegarsi ai comandi secondari. Ma è integrato direttamente con il sistema multimediale per proporre un’interfaccia più fluida e moderna. I disegni ufficiali svelano inoltre una consolle centrale ottimizzata, equipaggiata con vani di stivaggio funzionali e pannelli porta. Quest’ultimi includono ampie tasche e maniglioni dal design originale. Questi interni non solo rispettano l’eredità del modello, ma introducono anche elementi di design contemporanei.