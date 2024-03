Fiat: un nuovo modello ogni anno fino al 2027, ecco il piano

Il futuro di Fiat sarà ricco di nuovi modelli, con un piano ambizioso che porterà al debutto un modello all’anno fino al 2027. Tutto ruota intorno alla Fiat Panda, appena svelata nella nuova versione Pandina e pronta a trasformarsi, seguendo una serie di concept che segnano la strada per l’evoluzione della gamma del marchio italiano. La nuova era di Fiat prenderà il via a luglio 2024, con il debutto del primo modello.

UNA PIATTAFORMA GLOBALE PER LE FUTURE FIAT

Il punto di partenza della nuova strategia di Fiat è una piattaforma globale in grado di garantire la realizzazione di moelli:

elettrici

ibridi

ICE

Tutti i nuovi modelli Fiat saranno sviluppata sulla stessa piattaforma e saranno commercializzati sul mercato globale. Non ci saranno, quindi, versioni dedicate alle singole regioni in cui Fiat è presente come, invece, avviene oggi con la gamma sudamericana che risulta molto diversa dalla gamma europea.

CINQUE CONCEPT PER IL FUTURO DI FIAT

La nuova strategia di Fiat viene declinata in cinque concept:

City Car

Pick-Up

Fastback

SUV

Camper

Si tratta di cinque segmenti di mercato completamente differenti che richiedono modelli con caratteristiche specifiche per poter avere successo.

CITY CAR: L’EREDE DELLA FIAT PANDA

Il primo concept è City Car e anticipa quella che Fiat chiama Mega Panda ovvero una Nuova Fiat Panda di dimensioni più grandi rispetto al modello attuale (con un possibile passaggio nel segmento B del mercato). Questo concept può essere considerato come una vera e propria evoluzione della Centoventi, prototipo presentato da Fiat alcuni anni fa e mai entrato in produzione di serie.

PICK-UP: FONDAMENTALE PER IL SUD AMERICA

C’è poi Pick-Up che rappresenta l’evoluzione della gamma pick-up del marchio italiano, leader in Sud America in questo segmento di mercato con modelli come il Fiat Strada. Per il marchio si tratta di un segmento fondamentale che, in futuro, potrebbe diventare sempre più rilevante anche in Europa.

FASTBACK: EREDE DI DUE MODELLI DI SUCCESSO

Da tenere d’occhio è anche Fastback, una concept che anticipa un’erede di due dei principali modelli di casa Fiat, la sudamericana Fiat Fastback e la Fiat Tipo, commercializzata in Europa e in Medio Oriente (la produzione avviene in Turchia dove la vettura si chiama Fiat Egea). Si tratta, quindi, di un progetto che potrebbe rappresentare il riferimento per il segmento C della gamma globale di Fiat.

SUV: UNA “GIGA-PANDA”

Molto interessante è anche il concept SUV che anticipa una “Giga-Panda” per usare la definizione usata dalla casa italiana ovvero un SUV in grado di trasferire l’essenza della popolare city car in un nuovo segmento di mercato.

CAMPER: UN SEGMENTO DA NON SOTTOVALUTARE

A completare l’ondata di novità c’è Camper, un modello “tutto fare” che, secondo Fiat, rende omaggio alla Fun-ctionality” della Panda degli anni ’80. Si tratta di un segmento potenzialmente molto importante per Fiat che, nel corso dei prossimi anni, potrebbe estendere la propria gamma, ritagliandosi uno spazio sempre più importante nel settore delle multi-spazio e delle auto pensate per essere pratiche e facili da usare.

LA NUOVA STRATEGIA DI FIAT: IL VIDEO UFFICIALE

Ecco il video ufficiale con cui il CEO di Fiat, Olivier Francois, racconta la nuova strategia di Fiat.