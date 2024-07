Come funziona il Bonus Tricolore Fiat ad agosto 2024

Ad agosto 2024 torna il Bonus Tricolore Fiat: visto l’interesse verso i modelli 100% elettrici del brand torinese e il concomitante esaurimento degli incentivi statali per le BEV, Stellantis ha deciso di lanciare una nuova promozione con sconti superiori a 6.000 euro per le auto alla spina del marchio (Abarth incluse), anche senza permuta o rottamazione. In pratica, fino al 31 agosto, il nuovo Bonus Tricolore Fiat consente a tutti di accedere a un finanziamento Stellantis Financial Services con rata contenuta e possibilità di restituire l’auto dopo 36 mesi. Ad esempio la Fiat 500 elettrica 23,8 kWh, disponibile in pronta consegna, può essere acquistata a 23.750 euro invece del prezzo di listino di 29.950 euro, con rate inferiori a 200 euro al mese.

BONUS TRICOLORE FIAT: COME FUNZIONA

Nel presentare il nuovo Bonus Tricolore Fiat valido fino al 31 agosto 2024, Giuseppe Galassi, managing director di Fiat & Abarth in Italia, ha dichiarato che la promozione sottolinea ancora una volta come il brand torinese sia sempre vicino agli italiani “con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile”. Grazie al Bonus Tricolore sarà soprattutto più facile mettersi alla guida della 500e, attualmente la city car elettrica più venduta in Italia e leader nel segmento A BEV in Europa fin dal suo lancio, con 43 premi internazionali ottenuti in 10 Paesi diversi. Nei prossimi paragrafi vediamo alcuni esempi di Bonus Tricolore Fiat edizione agosto 2024 applicato a diversi modelli.

BONUS TRICOLORE FIAT SU 500e CON BATTERIA DA 23,8 kWh E 190 KM DI AUTONOMIA

Prezzo di listino: 29.950 € (IPT e contributo PFU esclusi);

(IPT e contributo PFU esclusi); Prezzo in promozione: 23.750 € solo con permuta o rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

Condizioni del finanziamento: anticipo 5.000 €, importo totale del credito 19.021 €, importo totale dovuto 21.629,7 € composto da importo totale del credito, spese di istruttoria 395 €, interessi 2.039,15 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 48,54 €. L’importo dovuto è da restituirsi in 36 rate di cui 35 rate da 199 € e una rata finale residua di 14.615,65 €, incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 5,91%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 31 agosto 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Include il servizio antifurto Identicar 12 mesi di 271 €.

BONUS TRICOLORE FIAT SU 500e CON BATTERIA DA 42 kWh E 320 KM DI AUTONOMIA

Prezzo di listino 33.950 € (IPT e contributo PFU esclusi);

(IPT e contributo PFU esclusi); Prezzo in promozione: 27.945 € solo con permuta o rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

Condizioni del finanziamento: anticipo 5.000 €, importo totale del credito 23.216 €, importo totale dovuto 26.259 € composto da importo totale del credito, spese di istruttoria 395 €, interessi 2.463 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 59,03 €. L’importo dovuto è da restituirsi in 36 rate di cui 35 rate da 249 € e una rata finale residua di 17.486,95 €, incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 5,60%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 31 agosto 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Include il servizio antifurto Identicar 12 mesi di 271 €.

BONUS TRICOLORE FIAT SU ABARTH 500e TURISMO HATCHBACK

Prezzo di listino: 42.650 € (IPT e contributo PFU esclusi);

(IPT e contributo PFU esclusi); Prezzo in promozione: 36.400 € solo con permuta o rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

Condizioni del finanziamento: anticipo 5.000 €, importo totale del credito 31.671 €, importo totale dovuto 33.960,57 € composto da importo totale del credito, spese di istruttoria 395 €, interessi 1.688,4 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 80,17 €. L’importo dovuto è da restituirsi in 36 rate di cui 35 rate da 269 € e una rata finale residua di 24.469 €, incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. TAN (fisso) 1,99%, TAEG 3,10%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 31 agosto 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Include il servizio antifurto Identicar 12 mesi di 271 €.

BONUS TRICOLORE FIAT SU 600e (RED)

Prezzo di listino: 35.950 € (IPT e contributo PFU esclusi);

(IPT e contributo PFU esclusi); Prezzo in promozione: 32.010 € solo con permuta o rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

Condizioni del finanziamento: anticipo 5.000 €, importo totale del credito 27.281 €, importo totale dovuto 30.741,81 € composto da importo totale del credito, spese di istruttoria 395 €, interessi 2.870,62 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 69,19 €. L’importo dovuto è da restituirsi in 36 rate di cui 35 rate da 299 € e una rata finale residua di 20.216,5 €, incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 5,40%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 31 agosto 2024, non cumulabile con altre iniziative in corso. Include il servizio antifurto Identicar 12 mesi di 271 €.

Tutti gli esempi proposti sul sito di Stellantis prevedono la permuta o la rottamazione di un veicolo, ma l’offerta è valida anche senza. In tal caso occorre probabilmente considerare anticipo e rate più alte (maggiori informazioni in concessionaria).