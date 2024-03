Il Bonus Tricolore Fiat è un’iniziativa promossa da Stellantis che permette di avere offre sconti e agevolazioni sull’acquisto di alcune auto anche senza rottamazione. Lo sconto come molte altre iniziative in corso di altre Case, punta a spingere le vendite nell’attesa dell’attivazione degli incentivi 2024 già approvati. In questa guida, esploreremo i dettagli e le condizioni del Bonus Fiat Tricolore, fornendo tutte le informazioni necessarie per chi intende sfruttare questa opportunità.

COS’È IL BONUS FIAT TRICOLORE?

Il Fiat Bonus Tricolore è un’iniziativa che consente ai cittadini di ottenere sconti sull’acquisto di auto nuove prodotte da Fiat. Questo programma è stato introdotto per stimolare il mercato automobilistico italiano e favorire il rinnovo del parco auto nazionale, offrendo incentivi economici per l’acquisto di vetture moderne e più efficienti della gamma Fiat Hybrid. I vantaggi sono accessibili anche agli acquirenti senza rottamazione di un veicolo più inquinante. Nel paragrafo successivo parliamo nel dettaglio di chi può usufruire del Bonus Fiat Tricolore. Adesso vediamo come funziona e alcuni esempi di auto.

COME FUNZIONA IL BONUS FIAT

Il Bonus Fiat Tricolore fa parte delle promozioni Fiat che a marzo assicura fino a 6000 € di bonus sulla gamma Hybrid in pronta consegna, in caso di permuta o finanziamento, anche senza rottamazione. Lo sconto massimo si compone del bonus Fiat Tricolore di 4500 € + 1500 € sconto in caso finanziamento. Ecco alcuni esempi:

Fiat 500X 1.5 130cv Hybrid : 4.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo 23.450 € oppure 21.950 € con finanziamento ;

: 4.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo ; Fiat 600 1.2 100cv Hybrid : 1.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo 23.450 € oppure 21.950 € con finanziamento ;

: 1.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo ; Fiat Tipo 1.5 130cv Hybrid : 2.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo 24.400 € oppure 22.900 € con finanziamento ;

: 2.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo ; Fiat Panda 1.0 70cv Hybrid : 1.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo 14.000 € oppure 12.500 € con finanziamento ;

: 1.500 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo ; Fiat 500 1.0 70cv Hybrid: 2.000 € Bonus Tricolore Fiat + 1.500 € con finanziamento. Promo 15.700 € oppure 14.200 € con finanziamento;

I prezzi qui sopra si intendono IVA inclusa, IPT e contributo PFU escluso, e in caso di finanziamento delle spese di apertura pratica (395 €), interessi, spese di incasso mensile (3,5 €), imposta di bollo da addebitare sulla prima rata, Identicar 12 mesi (265 €) e Tyre Insurance (25,74 €).

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS FIAT TRICOLORE?

Il Fiat Bonus Tricolore è riservato ai cittadini italiani privati che intendono acquistare un’auto nuova con stipula del contratto entro il 31 marzo 2024. Pertanto non è utilizzabile per vetture aziendali e, come anticipato, l’offerta valo solo sulle Fiat Hybrid in pronta consegna. Infine, tra le condizioni del Bonus Tricolore Fiat c’è l’impossibilità a cumulare l’offerta con altre promozioni in corso.