Che motore monta la GLA?

Se stai considerando l’acquisto della Mercedes GLA, è essenziale comprendere le opzioni di motorizzazione disponibili per questo SUV compatto di lusso. La GLA offre una gamma diversificata di motori progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze di guida. Scopriamo nel dettaglio quali motori monta la GLA.

MOTORI MERCEDES GLA: 10 OPZIONI BENZINA, DIESEL, MILD HYBRID E PLUG-IN

Avere una visione completa delle opzioni di motorizzazione disponibili per la Mercedes GLA, permette di fare una scelta più adeguata alle preferenze di guida, alle esigenze di potenza e alle tue priorità in termini di sicurezza, efficienza e prestazioni. Che tu preferisca l’ibrida benzina, benzina ad alte prestazioni (Super Plus) o diesel, i motori della Mercedes GLA offrono una soluzione adatta a ogni tipo di guidatore tra 10 opzioni.

MOTORE MERCEDES GLA 180 MILDHYBRID

Tipo di Motore : 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 136 CV + 14 CV

: 136 CV + 14 CV Coppia : 200 Nm

: 200 Nm Trasmissione : Cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT

: Cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 200 MILDHYBRID

Tipo di Motore : 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 163 CV + 14 CV

: 163 CV + 14 CV Coppia : 270 Nm

: 270 Nm Trasmissione : Automatico a doppia frizione a 7 marce 7G-DCT

: Automatico a doppia frizione a 7 marce 7G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8.9 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 250 4MATIC MILDHYBRID

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 224 CV + 14 CV

: 224 CV + 14 CV Coppia : 350 Nm

: 350 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6.8 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 250 E PLUG-IN HYBRID

Tipo di Motore : 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 1.3 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 169 CV + 109 CV

: 169 CV + 109 CV Coppia : 450 Nm

: 450 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7.9 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 180 D DIESEL

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 116 CV

: 116 CV Coppia : 280 Nm

: 280 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 200 D DIESEL

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 150 CV

: 150 CV Coppia : 320 Nm

: 320 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8.8 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 200 D 4MATIC DIESEL

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 150 CV

: 150 CV Coppia : 320 Nm

: 320 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 9.1 secondi

MOTORE MERCEDES GLA 220 D 4MATIC DIESEL

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 190 CV

: 190 CV Coppia : 400 Nm

: 400 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7.5 secondi

MOTORE MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC MILD HYBRID SUPERPLUS

Tipo di Motore : 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2.0 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 306 CV + 14 CV

: 306 CV + 14 CV Coppia : 400 Nm

: 400 Nm Trasmissione : Automatica 8G-DCT

: Automatica 8G-DCT Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5.2 secondi

MOTORE MERCEDES-AMG GLA 45 S 4MATIC SUPERPLUS