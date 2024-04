Se ti stai chiedendo quale motore è montato sull’Alfa Romeo Giulia diesel, sei nel posto giusto! La Giulia, prodotta da Stellantis, è un’auto che ha segnato la rinascita della Casa di Arese, fortemente voluta da Sergio Marchionne, al punto che il suo lancio sarebbe slittato più volte per perfezionare i bozzetti secondo le indicazioni dell’allora CEO del gruppo. Tra qualche anno vedremo sicuramente una nuova Giulia prendere il testimone della berlina che ha debuttato con la famosissima piattaforma Giorgio condivisa anche con l’Alfa Romeo Stelvio. Tuttavia, per molti acquirenti che guardano all’economia dei consumi e dei costi di gestione, la questione cruciale è proprio quella del motore che si cela sotto il cofano di questa elegante berlina. Vediamo nel dettaglio che motore monta la Giulia diesel e quanto costa nei vari allestimenti in listino alla data di pubblicazione dell’articolo.

IL MOTORE DELLA GIULIA DIESEL

L’Alfa Romeo Giulia offre diverse opzioni di motorizzazione, compresi motori benzina 2.0 Turbo 280 cavalli e 2.9 BiTurbo V6 Quadrifoglio da 510 cavalli di derivazione Ferrari. Tuttavia, concentriamoci sul motore dell’Alfa Giulia diesel più promettente per chi viaggia parecchio. Il motore diesel montato sulla Giulia è un propulsore noto per la sua affidabilità che combina comfort e piacere di guida. Le specifiche tecniche non tradiscono certo velleità sportive:

Cilindrata : il motore diesel della Giulia è un 4 cilindri con una cilindrata di circa 2.2 litri , 2143 cc per l’esattezza, a prescindere dai vari livelli di potenza che oggi hanno lasciato il posto ad una sola versione;

: il motore diesel della Giulia è un , 2143 cc per l’esattezza, a prescindere dai vari livelli di potenza che oggi hanno lasciato il posto ad una sola versione; Potenza : la potenza erogata dal motore diesel in listino è 160 cavalli (118 kW) con cambio automatico AT8 , ma in precedenza si poteva scegliere anche tra la versione da 150 o 180 cavalli con cambio manuale a 6 marce;

: la potenza erogata dal motore diesel in listino è (118 kW) con , ma in precedenza si poteva scegliere anche tra la versione da 150 o 180 cavalli con cambio manuale a 6 marce; Coppia: una caratteristica notevole dei motori diesel è la loro elevata coppia motrice, che garantisce una guida reattiva e dinamica. La coppia della Giulia diesel si colloca a 450 Nm a 1750 giri/min.

QUANTO COSTA LA GIULIA CON MOTORE DIESEL

Se da un lato non ci sono varie opzioni di motori per l’Alfa Romeo Giulia Diesel, dall’altro è ancora possibile sbizzarrirsi tra i vari allestimenti in listino e prezzi da poter personalizzare:

Alfa Romeo Giulia Sprint , prezzo 44.477 € in promozione;

, in promozione; Alfa Romeo Giulia Veloce , prezzo 48.285 € in promozione;

, in promozione; Alfa Romeo Giulia Tributo, prezzo 51.330 € in promozione;

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE ALFA GIULIA DIESEL

Negli ultimi anni le innovazioni di spicco che hanno riguardato i motori diesel sono limitate per lo più al miglioramento delle emissioni, in ragione di una politica europea che ha incentivato i Costruttori a sviluppare più auto ibride ed elettriche. Il motore diesel della Giulia non fa eccezione in termini di prestazioni, seppur portando in gamma sistemi necessari alla riduzione degli ossidi di azoto e particolato fine, come molti altri costruttori: