BYD: tutte le novità per il Salone di Ginevra 2024

C’è tanto spazio per le novità del settore delle quattro ruote al Salone dell’auto di Ginevra 2024. In occasione della fiera, infatti, BYD ha svelato diversi nuovi modelli destinati ad arrivare sulle strade europee nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un‘ambiziosa strategia di crescita con cui BYD punta a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Europa, mercato in cui i costruttori cinesi si stanno facendo spazio, modello dopo modello. Ecco le novità annunciate a Ginevra.

BYD SEAL U DM-i: NUOVO SUV IBRIDO

Tra le novità di BYD al Salone dell’auto di Ginevra 2024 c’è spazio per il nuovo BYD SEAL U DM-i. Si tratta di un SUV di segmento D che adotta un sistema plug-in hybrid. Il modello in questione misura 4,775 metri ed è dotato di un passo di 2,765 metri, con uno spazio di carico di 552 litri (espandibile fino a 1.440 litri). Sotto al cofano c’è spazio per un sistema ibrido plug-in con tecnologia proprietaria Dual Mode. Non ci sono ancora tutti i dettagli su questo sistema che sarà costituito da un quattro cilindri benzina da 110 CV abbinato a due motori elettrici da 197 CV. Il nuovo BYD SEAL U DM-i sarà in vendita in Europa, con prezzi ancora da determinare nel corso del secondo trimestre del 2024.

BYD TANG: IL SUV ELETTRICO SI RINNOVA

La gamma BYD si rinnova anche con la nuova versione del SUV elettrico BYD TANG. Si tratta di un modello a 7 posti, con cerchi in lega da 21 pollici e una lunghezza complessiva di poco meno di 5 metri. Il modello ha ottenuto le 5 stelle nel test di sicurezza Euro NCAP e include, nella dotazione di serie, la pompa di calore, il sistema di ricarica rapida fino a 170 kW e un allestimento premium. La versione rinnovata del BYD TANG è dotata di:

un sistema dual motor da 380 kW con trazione integrale

con trazione integrale una batteria da 108,8 kWh

un’ autonomia di 530 chilometri (ciclo combinato WLTP)

(ciclo combinato WLTP) uno scatto 0-100 km/h completato in 4,9 secondi

Il Nuovo BYD TANG sarà disponibile in Europa nel corso del secondo trimestre del 2024. Maggiori dettagli sui prezzi saranno rivelati in prossimità del lancio.

DEBUTTA IL SUB-BRAND PREMIUM DENZA

Il Salone dell’auto di Ginevra è anche l’occasione per il lancio europeo di DENZA, il sub-brand premium di casa BYD che arriva sul mercato con due modelli:

il SUV DENZA D7 , disponibile esclusivamente in versione elettrica

, disponibile esclusivamente in versione elettrica la monovolume a sette posti DENZA D9, disponibile in versione elettrica o ibrida

DENZA D7 è stato presentato in occasione del Salone dell’auto di Shanghai 2023. Si tratta di un SUV con trazione integrale e 5 posti che garantisce fino a 570 chilometri di autonomia (nel ciclo NEDC). La monovolume D9, invece, è un modello di riferimento della gamma BYD in Cina. Si tratta di uno dei modelli più venduti del suo segmento. Inizialmente, il modello arriverà in Europa esclusivamente in versione elettrica. BYD ha confermato che i piani di lancio in Europa dei modelli DANZA saranno rivelati entro la fine del 2024.

ANTEPRIMA PER IL SUV DI LUSSO YANGWANG U8

Tra le novità annunciate da BYD al Salone di Ginevra 2024 c’è spazio anche per un’anteprima di YANGWANG, sub-brand di lusso dell’azienda, pronto a debuttare sul mercato con il SUV U8, in grado di abbinare contenuti di fascia alta a un marcato carattere off-road. La base di partenza è la BYD e4Platform. Il SUV è disponibile sia in versione ibrida plug-in che in versione elettrica. Il modello ha debuttato a fine 2023 in Cina. Maggiori dettagli sulla vendita in Europa arriveranno nel prossimo futuro.