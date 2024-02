BMW Serie 5 Touring 2024: motori e prezzi della station wagon

BMW ha svelato ufficialmente la Nuova BMW Serie 5 Touring 2024. Si tratta della nuova generazione di uno dei modelli di riferimento del settore delle station wagon. Tra le principali novità del nuovo modello c’è il debutto di un’inedita variante elettrica (in realtà, le opzioni a zero emissioni sono due). Il design è simile a quello della Nuova Serie 5 berlina mentre le dimensioni risultano leggermente superiori rispetto alla generazione precedente di Serie 5 Touring. BMW ha già ufficializzato il prezzo di listino del suo nuovo modello. Vediamo tutti i dettagli.

LE DIMENSIONI DELLA BMW SERIE 5 TOURING 2024

La Nuova 2024 arriva BMW Serie 5 Touring 2024 arriva sul mercato con le seguenti dimensioni:

5,06 metri di lunghezza

1,90 metri di larghezza

1,51 metri di altezza

2,99 metri di passo

570 litri di capacità di carico, estendibili fino a 1.700 litri

Da notare che la nuova station wagon della casa bavarese è ora più lunga di 97 mm e più larga di 32 mm oltre che più alta di 17 mm. Cresce anche il passo, aumentato di 2 cm rispetto alla generazione precedente.

BMW SERIE 5 TOURING 2024: I MOTORI

La gamma di motorizzazioni della Nuova BMW Serie 5 Touring 2024 è particolarmente ricca ed è destinata a registrare l’arrivo di ulteriori novità nel corso dei prossimi mesi. Tra le caratteristiche principali troviamo la conferma delle motorizzazioni diesel, supportate da un sistema Mild Hybrid a 48 volt e da un cambio automatico a 8 rapporti, a cui si affiancano ben due varianti elettriche a zero emissioni. I clienti interessati all’acquisto della station wagon bavarese avranno a disposizione le seguenti varianti:

520d Touring con motore quattro cilindri 2.0 diesel da 197 CV e trazione posteriore

con motore quattro cilindri 2.0 diesel da 197 CV e trazione posteriore 520d xDrive Touring con motore quattro cilindri 2.0 diesel da 197 CV e trazione integrale

con motore quattro cilindri 2.0 diesel da 197 CV e trazione integrale i5 eDrive40 Touring con un motore elettrico da 340 CV e trazione posteriore

con un motore elettrico da 340 CV e trazione posteriore i5 M60 xDrive Touring con due motori elettrici per una potenza complessiva di 601 CV e trazione integrale

Per quanto riguarda le versioni elettriche della Nuova BMW Serie 5 Touring:

la batteria è da 81,2 kWh

l’autonomia è di 445-506 chilometri per la i5 M60 xDrive Touring

per la l’autonomia è d i 483-560 chilometri per la i5 eDrive40 Touring

per la la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 205 kW mentre in corrente alternata è da 11 kW con possibilità di raggiungere, come optional, i 22 kW

Nel corso dei prossimi mesi, la gamma sarà completata con nuove motorizzazioni:

un nuovo sei cilindri diesel

due varianti plug-in hybrid

BMW SERIE 5 TOURING 2024: LA DOTAZIONE DI SERIE

La dotazione di serie della Nuova BMW Serie 5 Touring non delude, risultando particolarmente ricca già dal modello d’ingresso. La station wagon è disponibile con cerchi in lega da 18 pollici (da 19 pollici per le elettriche) e con opzione per passare ai 21 pollici. Ci sono dieci colorazioni differenti per la carrozzeria con il bianco pastello incluso di serie. Si rinnova l’abitacolo: all’interno c’è il BMW Curved Display con la strumentazione digitale da 12,3 pollici e il display da 14,9 pollici per l’infotainment, basato sull’ultima versione del BMW Operating System, con Android Auto e Apple Car Play wireless. Da notare anche la presenza del controller girevole, del selettore di marcia e del pulsante per la scelta della modalità di guida sul tunnel centrale. Per tutta la gamma, inoltre, ci sono i sedili sportivi e il volante con taglio sportivo. Non mancano, naturalmente, tante opzioni di personalizzazione.

NUOVA BMW SERIE 5 TOURING: I PREZZI

Il listino prezzi della BMW Serie 5 Touring 2024 è già stato ufficializzato. Ecco il costo di tutte le varianti disponibili:

520 sDrive: 71.000 euro

71.000 euro 520 sDrive MSport: 75.100 euro

75.100 euro 520d xDrive: 73.400 euro

73.400 euro 520d xDrive MSport: 77.500 euro

77.500 euro i5 eDrive 40: 78.000 euro

78.000 euro i5 eDrive 40 MSport Edition: 80.700 euro

80.700 euro i5 M60: 103.800 euro

Il debutto nelle concessionarie italiane della BMW Serie 5 Touring di nuova generazione è fissato per maggio 2024.