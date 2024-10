BMW Serie 2 Gran Coupé: tutte le novità del restyling

Share on:

Arriva una novità sul mercato: il restyling della BMW Serie 2 Gran Coupé. Il marchio bavarese punta forte su un modello che abbina sportività, avanguardia tecnologica e dinamicità. I tecnici tedeschi hanno concentrato i propri sforzi tanto all’esterno, quanto dentro all’abitacolo della vettura, proponendo delle soluzioni che aumentano il fascino e la modernità. Anche dal punto di vista meccanico sono state apportate delle aggiunte che accrescono le potenzialità di questo veicolo. La Serie 2 Gran Coupé verrà costruita nella fabbrica tedesca di Lipsia, mentre lo sbarco ufficiale sul mercato avverrà a marzo del 2025.

BMW SERIE 2 GRAN COUPE’: I CAMBIAMENTI ESTETICI

Per quanto riguarda l’estetica della vettura, le principali novità della BMW Serie 2 Gran Coupé si scorgono specialmente intorno al frontale, che è stato completamente ridisegnato, e dove troviamo spunti stilistici che discendono dalla recente Serie 1. Revisionate anche le forme della griglia a doppio rene che adesso possiedono una trama interna con listelli verticali e diagonali. Di serie i fari a LED con luci diurne e indicazioni di direzione verticali, con la chance di scegliere come optional i fari a LED Matrix. Presente anche la BMW Iconic Glow con profilo della griglia illuminato.

Del tutto rivisto anche il posteriore della gran turismo tedesca con nuovi fanali che tracciano una nuova firma luminosa. Nuovi anche altri elementi come il diffusore più aggressivo e i terminali di scarico “nascosti” (eccezion fatta per la versione più sportiva M235 xDrive). Per dare un tocco ancora più cattivo alla vettura, vengono messi a disposizione dei clienti i pacchetti M Sport e M Sport Pro.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4.564 mm;

: 4.564 mm; Passo: 2.670 mm;

Altezza: 1.445 mm;

Larghezza : 1.800 mm;

: 1.800 mm; Bagagliaio: 430 litri.

BMW SERIE 2 GRAN COUPE’: ABITACOLO RIVISTO

L’abitacolo della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé fa un balzo in avanti sul piano della tecnologia, adottando il nuovo BMW Curved Display con schermo da 10,25 pollici per il quadro strumenti e display touch da 10,7 pollici per l’infotainment. Il software funziona tramite la piattaforma iDrive 9, mentre la connettività include la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Parlando di comfort, i tecnici di BMW hanno scelto di dare un upgrade anche ai posti a sedere, che adesso offrono la possibilità di aggiungere funzioni di riscaldamento e regolazione elettrica, oltre alla presenza tra gli optional di sedute sportive e sedili ancora più contenitivi a marchio M. I rivestimenti utilizzati per gli interni sono privi di pelle, ma si possono scegliere anche soluzioni che combinano Veganza e Alcantara come materiali.

BMW SERIE 2 GRAN COUPE’: I MOTORI

Le motorizzazioni per la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé prevedono una gamma composta da unità benzina e diesel a quattro cilindri, tutti affiancati di serie dal cambio automatico Steptronic a 7 rapporti e doppia frizione. Le potenze sono di 150 CV sulla 218d, di 163 CV sulla 220d e di 170 CV sulla 220, con quest’ultimi due dotati di tecnologia mild-hybrid a 48 V.

Il top della gamma è la BMW M235 xDrive da 300 CV, che viene legata a un pacchetto M Technology per avere maggiori prestazioni in pista, merito di un sistema che offre performance di decelerazione particolarmente elevate. Le sospensioni adattive M migliorano l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze grazie ad ammortizzatori variabili, a controllo meccanico e a selezione di frequenza.

BWM SERIE 2 GRAN COUPE’: SISTEMI DI ASSISTENZA

Le dotazioni di serie della BMW Serie 2 Gran Coupé contano su:

Driving Assistant con avviso di collisione anteriore;

Lane Departure Warning, avviso di uscita;

Speed Limit Info;

Parking Assistant, con assistente alla retromarcia.

Tra gli optional figurano: