Bmw i4 e Serie 4 Gran Coupé: tutti i segreti del nuovo modello

Bmw ha presentato ad Auto China 2024 la rinnovata veste di Bmw i4 e Serie 4 Gran Coupé, due modelli uniti dalla stessa anima. Il costruttore bavarese ha deciso di destinare un restyling non troppo invasivo alle sue due macchine, che adesso sfoggiano uno stile più accattivante e stuzzicante, sia per quanto riguarda la versione elettrica che quella endotermica. Il piacere di guida, la tecnologia, il comfort e la dinamicità restano indissolubilmente i loro punti di forza.

COME CAMBIA LO STILE DI BMW I4 E SERIE 4 GRAN COUPÈ

Gli addetti al design hanno scelto una penna morbida per tratteggiare le rinnovate linee di Bmw i4 e Serie 4 Gran Coupé. Rispetto alle versioni attuali, l’area più soggetta a cambiamenti è quella anteriore, nella quale la griglia a doppio rene, tipica espressione del brand, diventa ancora più imponente. Nella versione alla spina diventa semichiusa, in quella endotermica sfoggia una struttura a rete. I fanali, invece, guadagnano un taglio ancora più carismatico, con una nuova struttura per le unità LED. I fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice antiabbagliamento, le luci urbane e le esclusive luci posteriori Laserlight nello stile della BMW M4 CSL sono esclusivamente previsti come optional.

L’ABITACOLO BMW I4 E SERIE 4 GRAN COUPÈ

Nell’abitacolo le rinnovate Bmw i4 e Serie 4 Gran Coupé offrono delle soluzioni pronte a graffiare il grande pubblico, a partire dal BMW Curved Display e dal volante di nuova concezione. Quest’ultimo può essere:

a due razze con bordo poligonale e pulsanti multifunzione illuminati di serie;

con bordo poligonale e pulsanti multifunzione illuminati di serie; in pelle M a tre razze con bordo a fondo piatto e contrassegno centrale a ore 12 o con contrassegno centrale rosso e cuciture decorative nei colori BMW M per i modelli M Performance.

I modelli con motore a combustione sono adesso dotati di serie di palette del cambio dietro volante, per un’esperienza di guida più appagante. Altra novità riguarda i sedili sportivi, che di serie, sono in Sensatec perforato. Invece, le superfici nere dei sedili nel nuovo M Performtex fanno parte del pacchetto M Sport, oppure, sono di serie nei modelli M Performance. Infine, i rivestimenti in pelle Vernasca con trapuntatura decorativa sono adesso offerti anche nella nuova variante bicolore Nero/Rosso, ma solo come optional. Stessa sorte per le finiture in pelle BMW Individual Merino in tre colori.

La plancia segue un andamento minimalista, infatti il numero dei tasti fisici è stato ridotto sensibilmente, a vantaggio della consistente digitalizzazione. Le funzioni di ventilazione, climatizzazione e il riscaldamento dei sedili (optional), oltre al volante, sono adesso gestite in maniera touch tramite il display di controllo, con il comando vocale e, nel caso della ventilazione, con i nuovi comandi di regolazione delle bocchette dell’aria. Insomma, non manca niente per sentirsi cullati come in un albergo a cinque stelle.

LE VERSIONI DI BMW I4 E SERIE 4 GRAN COUPÈ

Bmw i4, la variante elettrica (in continua crescita) viene proposta in queste differenti versioni:

BMW i4 eDrive35 : 210 kW, 400 Nm, autonomia di 386-500 km;

: 210 kW, 400 Nm, autonomia di 386-500 km; BMW i4 eDrive40 : 250 kW, 430 Nm, autonomia di 468-600 km;

: 250 kW, 430 Nm, autonomia di 468-600 km; BMW i4 xDrive40 : doppio motore, 295 kW, 600 Nm, autonomia di 444-548 km;

: doppio motore, 295 kW, 600 Nm, autonomia di 444-548 km; BMW i4 M50 xDrive: doppio motore, 400 kW, 795 Nm, autonomia di 413-522 km.

La ricarica in corrente continua può raggiungere fino a 180 kW per il modello base eDrive35 e fino a 205 kW per tutte le altre versioni in listino. Per quanto riguardo la Bmw Serie 4 Gran Coupé, invece, le versioni proposte – rigorosamente con motore endotermico – sono numerose e comprendono nella fattispecie: