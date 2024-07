Bentley Continental GT Speed: tutto sulla nuova GT ibrida

La quarta generazione di Bentley Continental GT Speed è finalmente realtà. La vettura del prestigioso marchio di origine britannica scalda il cuore degli appassionati, poiché oltre all’esclusività offre un primato, che è quello di modello più potente di sempre all’interno della lunga storia di Bentley. Per ammirarla dal vivo, i fans potranno recarsi al Concorso di Eleganza di Tegernsee, in Germania, nel weekend del 26/27 luglio. È quasi scontato che tutti quanti potrebbero finire ammaliati dall’ultima gemma di Bentley, che sotto al cofano nasconde un possente motore V8 elettrificato in modo da sprigionare il massimo della potenza.

BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED, STILE E LUSSO

La Bentley Continental GT Speed è un’auto dalle molteplici anime. L’obiettivo di questa vettura è quella di saper coniugare le prestazioni con il lusso, la ricercatezza con il comfort. Come le grandi gran turismo del passato. La vettura britannica, giunta alla sua quarta generazione, offre delle linee esterne ed interne che prefigurano un linguaggio di design innovativo, realizzato per esaltare le caratteristiche del lusso artigianale che caratterizza questo modello. Esteticamente, la silhouette della Continental GT Speed presenta dei tratti più muscolosi ma altrettanto dinamici e contemporanei, mentre i fari anteriori singoli sottolineano una rivoluzione stilistica e un passo avanti rispetto al recente passato.

All’interno, l’abitacolo a quattro posti garantisce la tecnologia dei sedili wellness, una nuova ionizzazione dell’aria e rivestimenti in pelle tridimensionali e testurizzati, oltre a una trapuntatura rivista e a una nuova finitura cromata scura (dark chrome). In poche parole, il meglio che si possa offrire per eleganza e prestigio. Un salotto itinerante nel quale spendere il tempo può rivelarsi un attimo di assoluto piacere.

BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED, IL GRUPPO PROPULSORE IBRIDO

La nuovissima Bentley Continental GT Speed è alimentata dal gruppo propulsore “Ultra Performance Hybrid” che sviluppa una potenza monstre di 782 CV e 1.000 Nm di coppia. Inoltre, la Grand Tourer di Bentley, leader nella sua categoria, è capace di percorre di 81 km in modalità esclusivamente elettrica, con emissioni di CO2 di soli 29 g/km nel ciclo di guida WLTP.

La combinazione di un propulsore V8 e di un motore elettrico con una batteria con sistema plug-in da 25,9 kWh permette alla Continental GT Speed di raggiungere lo 0- 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Prestazioni assolutamente di rilievo, anche per un’auto di questa caratura e lignaggio. Tecnicamente, infine, la nuova creatura del marchio britannico è dotata del Bentley Performance Active Chassis, che comprende la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, le quattro ruote sterzanti e il Bentley Dynamic Ride.

I NUMERI DI BENTLEY, IN ATTESA DEL NUOVO MODELLO

Bentley è un brand di lusso e questo, inevitabilmente, rende le sue vetture un oggetto del desiderio per pochi fortunati. Il 2023 è stato un anno da incorniciare a livello di vendite globali, con uno score di 13.560 auto prodotte. Il Regno Unito resta il mercato di riferimento, nel quale sono state registrate ben 1.218 immatricolazioni lo scorso anno, ma l’espansione di Bentley è florida anche in altre regioni del mondo: 3.848 unità nelle Americhe, 3.006 unità in Cina, Hong Kong e Macao, 2.376 unità in Europa, 2.123 in Asia Pacifico e 989 in Medio Oriente, India e Africa.

Bentley vanta ben 235 rivenditori distribuiti in 63 Paesi diversi, i quali a breve potranno contare sull’apporto della nuova Bentley Continental GT Speed che esordirà davanti al grande pubblico nella splendida cornice del Tegernsee in Germania. “Ci auguriamo che i clienti vengano ad ammirare il connubio definitivo tra prestazioni da supercar e lusso artigianale in un ambiente unico e lussuoso dove si incontrano i gusti degli amanti delle auto“, ha detto Marco van Aalten, Head of Germany at Bentley Motors Europe. Oltre alla versione coupé, la Continental GT sarà declinata anche in carrozzeria cabriolet, per un’esperienza di lusso en plein air.