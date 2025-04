Auto usate: a marzo +4,4% i passaggi di proprietà

Secondo quanto riportato nel bollettino mensile Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia, marzo 2025 conferma il trend positivo del mercato dell’usato, facendo registrare una crescita complessiva del +4,7% dei passaggi di proprietà rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un risultato significativo, come riporta l’ACI, soprattutto considerando che il numero di giornate lavorative è rimasto invariato rispetto a marzo 2024.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO E MOTO USATE A MARZO

I passaggi di proprietà delle auto a marzo 2025 sono aumentati del +4,4%, toccando quota 286.812 trascrizioni. Mentre le moto hanno registrato un incremento ancor più marcato del +6,5%, complice anche lo stallo delle prime immatricolazioni dovuto alla norma Euro 5+. Crescono anche le minivolture, cioè i passaggi di proprietà temporanei a nome dei concessionari, che segnano un aumento del +7,8% su base annua, arrivando a 223.058 unità. In totale, i passaggi di proprietà di tutti i veicoli si attestano a 392.647 contro i 374.897 di marzo 2024.

Un dato emblematico del momento che vive il mercato dell’auto è il rapporto tra vendite di veicoli nuovi e usati: per ogni 100 vetture nuove immatricolate, ne sono state vendute 170 usate, rapporto che sale a 196 nel primo trimestre del 2025.

IBRIDO ED ELETTRICO IN FORTE CRESCITA, MA QUOTE ANCORA BASSE

Il panorama delle alimentazioni nel mercato dell’usato resta dominato dalle motorizzazioni tradizionali, diesel e benzina, ma crescono con decisione le motorizzazioni alternative. A marzo 2025 le quote sono così distribuite:

la quota delle auto ibride a benzina ha raggiunto l’ 8,7% , con un aumento del +33,8% rispetto allo scorso anno.

ha raggiunto l’ , con un aumento del rispetto allo scorso anno. ancora contenuta, ma con un balzo percentuale importante, la quota delle elettriche, che si ferma all’1% ma cresce del +50,4%.

Nel segmento delle minivolture, le auto usate diesel restano in testa con il 44,2% di quota, pur calando rispetto al 49,3% di marzo 2024. Notevole anche la crescita delle ibride a benzina, che nei minipassaggi toccano l’11,9% (+50,8%), superando le auto a GPL (7,3%). Degno di nota anche il miglioramento delle ibride a gasolio, che sono solo il 2,6% in quota, ma segnano un incremento del +61,1%. In crescita anche le minivolture di auto elettriche, che raggiungono l’1,5% del totale con un aumento del +51,2%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI STABILI, MA CALANO QUELLE DELLE AUTO

Sul fronte delle radiazioni, si osserva una crescita contenuta: +0,9% nel totale veicoli, pari a 121.105 pratiche, mentre le auto segnano una lieve flessione dello 0,4% (99.110 contro 99.499). Il calo è stato in parte compensato dal buon andamento delle esportazioni, che registrano un +16%, a fronte di una diminuzione delle rottamazioni del 6,4%. Il tasso unitario di sostituzione (il numero di auto radiate ogni 100 nuove immatricolazioni) si attesta a 0,59 a marzo, salendo a 0,70 nel primo trimestre dell’anno.