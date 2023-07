Auto usate, +9,5% a giugno, crescono passaggi e minivolture

Le auto usate e altri veicoli hanno fatto registrare una crescita a giugno per il numero di passaggi di proprietà trascritti al Pubblico Registro Automobilistico. Restano in saldo negativo invece i motocicli, che sono in ripresa sul mercato del nuovo. Ecco tutti i dati in dettaglio dal bollettino mensile Auto-Trend elaborato dall’Automobile Club d’Italia.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI AUTO IN CRESCITA DEL 9,5%

I passaggi di proprietà auto continuano a mostrare una crescita significativa, registrando un aumento del +9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, questa cifra tiene conto solo dei trasferimenti al netto delle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei a nome del concessionario. Se consideriamo anche le minivolture, la crescita sale al +12,1%, con un totale di 417.095 passaggi rispetto alle 372.214 di giugno 2022. Le minivolture stesse hanno registrato un incremento del +15,9%, con 174.253 trasferimenti temporanei contro i 150.391 dello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, le moto usate non hanno mostrato lo stesso trend, registrando una flessione del -7,6% nei trasferimenti di proprietà, escludendo le minivolture, con un totale di 64.058 pratiche contro le 69 mila.

RADIAZIONI DI VEICOLI IN CALO DEL 12,9%

A giugno, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le radiazioni auto hanno mostrato un decremento significativo del 12,9%. Questa distinzione è stata principalmente influenzata dalla riduzione delle demolizioni di autovetture, che sono calate del -16,2%. Nel dettaglio, sono state registrate 86.067 demolizioni, rispetto alle 98.771 del giugno 2022. Il tasso di sostituzione unitario, ovvero il rapporto tra le auto nuove immatricolate e quelle radiate, è stato pari a 0,59 nel mese di giugno e 0,60 nei primi sei mesi dell’anno. Anche le radiazioni dei motocicli hanno subito una contrazione, con una variazione negativa del –14,8% e un totale di 10.228 motocicli radiati rispetto ai 12.001 del giugno 2022. Nel complesso, tutte le categorie di veicoli hanno mostrato un calo del -12,8% nelle radiazioni, con un totale di 105. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

TENDENZE NEL PRIMO SEMESTRE 2023

L’analisi ACI del primo semestre 2023, evidenzia alcuni trend significativi:

auto usate hanno registrato un incremento del +6,6% , confermando la tendenza positiva dei passaggi di proprietà;

hanno registrato un incremento del , confermando la tendenza positiva dei passaggi di proprietà; motocicli usati hanno subito una contrazione del -3,3% ;

usati hanno subito una contrazione del ; tutti i veicoli hanno mostrato una crescita più modesta del +4,4%.

Le radiazioni hanno seguito uno sviluppo inverso, con una contrazione del 10,1% per le autovetture e del 9,2% per tutti i veicoli, mentre i motocicli hanno registrato una modesta crescita dello 0,6%.