Auto usate: +6% a settembre, poche elettrificate e diesel preferite

Il mercato dell’auto usata in Italia ha mostrato segni di crescita notevoli a settembre 2023. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le vendite di auto usate hanno visto un trend del +6%, una percentuale che raggiunge l’11% se si considera la media giornaliera. L’andamento evidenzia la crescente preferenza degli italiani verso l’acquisto di auto di seconda mano piuttosto che nuove, anche in ragione dell’impennata dei prezzi. Per ogni 100 autovetture nuove vendute a settembre, ne sono state vendute 188 usate. Ecco in dettaglio i dati del bollettino Auto Trend dell’Automobile Club d’Italia.

PREFERENZE DEI CONSUMATORI: L’ALIMENTAZIONE FA ANCORA LA DIFFERENZA

Nell’universo dell’usato, l’orientamento all’acquisto delle auto usate verso un tipo di alimentazione piuttosto che un altro continua a essere chiaro. Ecco le preferenze registrate a settembre al netto delle mini volture, cioè i passaggi di proprietà a nome dei rivenditori:

Benzina : 38% in quota, +0,6% rispetto al 2022;

: in quota, rispetto al 2022; Diesel : 45% , con una crescita moderata del +4,6% ;

: , con una crescita moderata del ; Ibride a benzina : hanno una quota del 4,7% , con un incremento impressionante del +62,5% .

: hanno una quota del , con un incremento impressionante del . Ibride a gasolio : anche se in forte crescita ( +98,1% ), rappresentano solo lo 0,8% del mercato.

: anche se in forte crescita ( ), rappresentano solo lo del mercato. Elettriche : +47,5% , ma con una quota ancora limitata allo 0,6% .

: , ma con una quota ancora limitata allo . Benzina/GPL : hanno registrato un aumento del +12,3% , coprendo il 7,8% del mercato.

: hanno registrato un aumento del , coprendo il del mercato. Metano : 0,6% in quota con una ripresa del +37% .

: in quota con una ripresa del . Ibride Benzina/Metano: 2% in quota e con una variazione del +13%.

Per quanto riguarda le minivolture, mostrano l’orientamento dei salonisti a mettere in vetrina le auto che sperano di vendere più facilmente:

Benzina : 30% , +9%.

: , +9%. Diesel : 50% , +9,5%.

: , +9,5%. Ibride a benzina : 8,3%, +101% .

: 8,3%, . Ibride a gasolio : 1,3%, +136% .

: 1,3%, . Elettriche : 1% , -2%.

: , -2%. Benzina/GPL : 7% , +11%.

: , +11%. Metano : 0,5% , -25%.

: , -25%. Ibride Benzina/Metano: 2%, -1,5%.

UNO SGUARDO AI PRIMI NOVE MESI DEL 2023

Il trend di crescita non si limita solo alle auto. Anche il mercato delle moto usate ha registrato un incremento, con un +7,7% rispetto al settembre 2022, che si trasforma in un +12,8% in termini di media giornaliera. Nei primi nove mesi del 2023, il mercato dell’usato ha mostrato una crescita complessiva del 6,6% per le autovetture e del 4,7% per tutti i veicoli. Questi numeri mostrano un trend positivo e consolidato, nonostante un leggero calo dell’1,4% per i motocicli.

RADIAZIONI AUTO: UN TREND PREOCCUPANTE

Il settembre 2023 ha visto una diminuzione delle radiazioni auto (-6,3%) rispetto al mese del 2022, con un calo specifico delle rottamazioni (-7,3%). Questi dati riflettono una tendenza preoccupante per l’ambiente e per il rinnovo del parco auto italiano. Infatti, per ogni 100 auto nuove vendute, solo 64 sono state radiate. Da gennaio a settembre 2023, le radiazioni hanno registrato una diminuzione dell’8,1% per le autovetture e del 7,5% per tutti i veicoli. Questi numeri indicano che gli italiani stanno tenendo le loro auto per periodi più lunghi, un trend che potrebbe avere implicazioni sullo stato generale del parco auto nazionale, sull’inquinamento e sulla sicurezza stradale.