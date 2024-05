Auto usate: +20% di passaggi di proprietà ad aprile

Il mercato delle auto usate in Italia ha continuato a mostrare una sostanziosa crescita ad aprile, registrando un aumento significativo nei passaggi di proprietà rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati elaborati dall’Automobile Club d’Italia (ACI), i passaggi di proprietà delle autovetture, sono aumentati di quasi il 20%.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE AD APRILE

Il consueto bollettino Auto-Trend Dell’ACI, riporta l’andamento dei trasferimenti di proprietà di auto usate in Italia, in crescita del 19,7%, escludendo le minivolture (cioè i passaggi di proprietà temporanei a nome dei professionisti. Ad aprile hanno cambiato proprietario 256.766 auto usate. Tuttavia, tale crescita si ridimensiona al 7,8% in termini di media giornaliera, principalmente a causa di due giornate lavorative in più. Ciò significa che per ogni 100 autovetture nuove immatricolate, ne sono state trasferite 191 di seconda mano durante il mese di aprile, evidenziando una forte preferenza per il mercato dell’usato.

MOTORIZZAZIONI AUTO USATE AD APRILE

Le motorizzazioni tradizionali come gasolio e benzina continuano a dominare il mercato dell’usato, mantenendo la loro posizione di leadership. Tuttavia, si osserva una crescente popolarità delle auto ibride a benzina, che hanno registrato un notevole aumento del 53% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato del 6,6%. Al contrario, il mercato delle auto elettriche di seconda mano è rimasto stagnante, fermandosi allo 0,7% ad aprile.

L’interesse dei rivenditori verso le motorizzazioni, attraverso le minivolture, si legge nelle quote del diesel che rimane in testa al 48,9%, sebbene in calo rispetto all’anno precedente. Le ibride a benzina hanno invece superato le alimentazioni a gpl, posizionandosi all’8,6% del mercato delle minivolture. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO USATE IN RIPRESA

Un dato interessante riguarda le radiazioni di autovetture, che hanno registrato un aumento significativo del 32,6% rispetto ad aprile 2023. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,67 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 67) e a 0,71 nei primi quattro mesi dell’anno.