Auto usate: +0,4% a giugno 2024, il mercato rallenta

Nel mese di giugno 2024 il mercato delle auto usate ha rallentato la crescita, anche se con dati in attesa di

consolidamento: +0,4% nel mese a 412.800 trasferimenti di proprietà rispetto ai 411.045 del 2023, un livello inferiore del -1,8% rispetto al 2019. I trasferimenti netti sono aumentati del +0,6% e le minivolture del +0,2%. Nel primo semestre la crescita si è attestata a +8,5% con 2.720.479 passaggi complessivi rispetto ai 2.508.216 di gennaio-giugno 2023.

AUTO USATE: TRASFERIMENTI PER TIPO DI ALIMENTAZIONE

A giugno, in base ai dati rilasciati da UNRAE, il diesel ha ricoperto sempre la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, seppur in calo di -4,1 punti con il 44,8% di quota (al 45,4% nel semestre); al secondo posto il motore a benzina al 38,2% (+0,2 p.p. e al 38,7% nel cumulato). Le ibride si sono piazzate in terza posizione con l’8,3% (7,3% nel cumulato), seguite dal Gpl (al 4,7% nel mese e 4,9% nei 6 mesi). Il metano si è posizionato al 2,1% in giugno e 2,2% in gennaio-giugno, mentre i trasferimenti netti di auto BEV e plug-in hybrid hanno pesato rispettivamente lo 0,9% e l’1,0% del totale (0,7% e 0,9% nel cumulato).

MERCATO AUTO USATE: I DATI SULL’ANZIANITÀ DELLE VETTURE

Sempre a giugno 2024 ha ceduto quasi 3 punti la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di

anzianità, che hanno coperto comunque il 47,0% del mercato (48,3% nel semestre). In calo di oltre 1 punto la quota delle auto da 4 a 6 anni (all’11,9% nel mese e 12,6% nel cumulato). Salita al 17,2% la quota delle auto da 6 a 10 anni (16,8% nel cumulato), cresciuta di 0,6 punti quella delle auto da 2 a 4 anni (al 12,6% in giugno e 11,5% in gennaio-giugno) e di 1,4 punti la quota delle auto da 1 a 2 anni (al 4,8% in giugno e 4,2% in gennaio-giugno). Infine ha guadagnato 0,6 punti la share delle vetture più fresche da 0 a 1 anno (al 6,5% nel mese e 6,6% nel cumulato).

AUTO USATE: IL PUNTO SULLE MINIVOLTURE

Sul fronte delle minivolture, a giugno ha perso 4,4 punti la quota dei privati o altre società che hanno permutato la propria vettura, scesa al 56,9% (57,5% nel semestre), mentre ha guadagnato 1 punto la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, al 27,6% nel mese e nel cumulato. In crescita di 2 punti le auto provenienti dal noleggio a lungo termine (all’11,3% e 10,2% nel semestre), e di mezzo punto quelle provenienti dal breve termine (al 2,0%, 2,7% in gennaio-giugno), in aumento al 2,2% quelle provenienti dal km 0 (2,1% nel cumulato).